Norsk landbruk vil nyte godt av EU-medlemskap

Norske bønder produserer verdens beste og reneste mat, med lite bruk av antibiotika og sprøytemidler. Jeg mener derfor at norske bønder har mye å tjene på norsk EU- medlemskap.

Mange velger å flytte fra distriktene. Dette fraflyttingen har bidratt til en betydelig reduksjon i landbruket. Omtrent 60 000 bruk har blitt nedlagt de siste 30 årene, noe som tilsvarer 2000 bruk i året.

Fra 1997 frem til 2005 hadde Norge den største reduksjonen i antall bruk sammenliknet med land som, Danmark, Finland og Østerrike. Sveits har ført en liknende politikk som Norge, og sitter igjen med omtrent samme resultat som oss. Finland valgte derimot EU-medlemskap og har i mye høyere grad lykkes med å holde produksjonen oppe og redusert nedgangen av antall bruk.

Nei-siden vil påstå at distriktene kommer til å dø ut med norsk EU-medlemskap, men urbaniseringen i Norge har derimot vært mye større enn for eksempel Finland i perioden 1995 til 2005. Det er på tide at Nei-siden får tillit i bøndene våre.

Vi er helt avhengig av arbeidsplasser og verdiskaping der folk bor, dersom vi skal sikre og bygge distriktene våre. Distriktene nyter i dag godt av den frie markedstilgangen våre eksportrettede hjørnesteinsbedrifter har til EUs indre marked. Denne tilgangen mener jeg bøndene også bør få, nemlig fordi jeg mener distriktene har enda mer å tjene på EU medlemskap.

I Norge er det lite bruk av sprøytemidler og antibiotika. De norske bøndene har gjort en svært god jobb, når det kommer til matproduksjon, noe som gir oss store konkurransefortrinn internasjonalt. Jeg mener derfor at bønder fortjener tilgangen på et større marked, nettopp fordi vår kvalitative matproduksjon kommer til å gi oss store konkurransefortrinn i det europeiske markedet.

400 melkebønder har fått betalt for å kutte i produksjonen. Dette skyldes at man trodde det skulle bli en nedgang i forbruket på melk, i tillegg til dette ble det bestemt at de ikke lenger fikk levere melk til den internasjonale suksessosten Jarlsberg.

På samme tid investerer Tine millioner av kroner i nytt meieri i Irland, som skal produsere Jarlsberg-ost. Er det slik vi vil ha det?

De norske bøndene produserer den reneste melken i verden, og har det laveste forbruket av antibiotika, likevel klarer de ikke å selge landbruksproduktene sine på markedet. Gir vi bøndene tilgangen på det europeiske markedet, vil de i langt høyere grad få solgt produktene sine.

Landbruket og distriktene lider under dagens landbrukspolitikk. Distriktene svekkes og landbruket er i tilbakegang. Skal vi holde distriktene i livet, trenger vi arbeidsplasser og verdiskaping der folk bor. Norges kvalitative matproduksjon har store konkurransefortrinn og har et stort potensial til å styrke landbruket ved å gi bøndene tilgangen på et større marked.

I dag blir norske melkebønder betalt for å kutte produksjon, fordi produktene ikke blir solgt på markedet. Jeg mener derfor at norske bønder fortjener tilgangen på et større marked.

Jeg sier ja til EU, fordi EU kommer til å styrke det norske landbruket.