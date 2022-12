Norsk Kennel Klub har for over tjue år siden tatt inn over seg at det må skje endringer i hundeavlen.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi har vært pådriver både nasjonalt og internasjonalt for at det nå jobbes systematisk, vitenskapelig og målrettet for å komme helseproblemer til livs. Men vi har vært dårlige til å fortelle om det. Eller har vi kanskje vært de eneste som har brydd oss – før nå?

Anne Storberget er blant dem som tror at NKK først nå, etter et sivilt søksmål og to rettssaker, vurderer å gjøre en innsats for å forbedre hunders helse. Nei, vi er ikke i ferd med «å våkne» – det gjorde vi for lenge siden, før politikerne og før Dyrebeskyttelsen.

NKK og norske hundeoppdrettere har brukt millioner av kroner på screeningsprogrammer, registrering av resultater, undersøkelser og innsamling av data. Det har skjedd i nært samarbeid med noen av de beste veterinærer og genetikere i Norge og i utlandet.

Les også: God hundeavl handler om god helse

Annonse

Men har det ført til noe? Ja, selv om ting tar tid, har det gitt gode, etterprøvbare resultater i mange raser. Leser man dommen fra Borgarting lagmannsrett, kommer det fram at det nettopp er derfor man har «frikjent» engelsk bulldog. Ikke fordi det er en «juridisk gråsone», men fordi man har sett og anerkjent tiltakene og avlsprogrammene som en troverdig og målbar vei til endring.

Men det er kanskje ikke verd å snakke om?

Hvorfor ikke bare forby de mest utsatte rasene? Når vi ikke ønsker et forbud, er det fordi vi mener registrert, ansvarlig raseavl er den beste garanti for at det virkelig kan skje en endring. Da kan vi ta vare på det som er bra, for selv i de mest stigmatiserte rasene er et stort flertall av individene friske og funksjonelle.

Les også: Bedre dyrevelferd ved hundeavl

Det er derfor de er populære, sitt dårlige rykte til tross. Et forbud vil ikke endre på det. Selv om NKK slutter å registrere rasene, forsvinner de ikke. Så lenge det finnes et marked, vil denne type hunder bli avlet på, importert og solgt

Vi har samme mål – friske hunder som kan leve normale liv og være til glede for alle. Men det finnes mange ulike veier til målet. NKK mener ansvarlig raseavl i kontrollerte, helsetestede populasjoner er en bedre løsning enn et forbud.