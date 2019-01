Norsk fiskenæring tåler sløying av EØS-avtalen

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Aps fiskeripolitiske talsperson Cecilie T. Myrseth sier i sin kronikk i Nationen 2. januar at å tenke på å gå ut av EØS-avtalen, grovt undervurderer betydningen avtalen har for norsk fiskerinæring.

70 prosent av vår fiskeeksport til EU er oppdrettslaks. Laks er rett og slett ikke omfattet av EØS-avtalen, her gjelder handelsavtalen fra 1973 den dag i dag. Et godt eksempel på det er da EU innførte dumpingtiltak mot norsk laks. Saken ble ført for WTO kun ut i fra handelsavtalen fra 1973, både EU og Norge var enige om at EØS-avtalen var uten betydning. Norge vant, EU måtte rette seg etter vedtak i WTO.

Også for hvit fisk er det handelsavtalen fra 1973 og det såkalte fiskebrevet som gjelder. Men Støre og Myrseth har rett i at protokoll 9 i EØS-avtalen gir nulltoll på fersk og fryst hvit fisk. Men ikke på sild, makrell og skalldyr.

Støre tar imidlertid feil når han påstår at en uttreden av EØS vil føre til økning av toll på hel torsk til 12 prosent og på torskefilet til 18 prosent. Bestevilkårsprinsippet i WTO-avtalen fungerer slik at tollen ikke kan økes for det kvantum Norge eksporterer til EU når EØS-avtalen slutter å virke. Dette er et prinsipp som Norge allerede har vunnet gjennom med i forhold til EU.

Et godt eksempel er det landet i EU vi eksporterer mest til, Polen. Her var det tollfrihet før Polen gikk inn i EU. Derfor fikk Norge tollfrie kvoter tilsvarende den eksporten vi hadde hatt. Det samme gjaldt når andre land gikk inn i EU. Norge har 49 tollfrie kvoter og 26 kvoter med lavere toll til EU. Disse kvotene er ikke en del av EØS-avtalen og vil fortsatt gjelde.

60.000 veterinærattester, grensekontroll og forsinkelser er Støre og Myrseths andre frykt. Nå er heller ikke dagens fiskeeksport fritt for papirer og mulig grensekontroll siden det er toll på all laks til EU, uten at det skaper problemer for EU-eksporten.

Norge vil nok uansett følge EUs hygieneregler som Norge innførte allerede i 1994, fem år før veterinæravtalen trådte i kraft. Siden det er flere arbeidsplasser bygd på norsk fisk i EU enn i Norge er det absolutt ingen grunn til at EU ikke skulle godta det.

Om EU mot formodning ikke godtar at denne avtalen videreføres så inntrer WTOs samsvarserklæringer. Også her er regelen at veterinære regler i et WTO-land skal godkjennes i andre land dersom WTOs veterinærregler følges. I praksis må produsenter av fisk fylle ut nødvendige papirer for å bli godkjent etter WTOs kriterier. Enkelte land og områder kan stille tilleggskrav som produsenter må tilpasse seg. Men står du først på lista over godkjente bedrifter i et marked så er det meste gjort.

Det står ingen kontrollører på grensa verken i USA, Kina, Vietnam eller Brasil. De vil ikke komme på Svinesund heller, med eller uten EØS-avtale. Den tredjedelen av fisken vår som blir eksportert til land utenom EU, møter få hindringer på veien.

EU produserer bare 20 prosent av sin laks og fanger bare 10 prosent av torsken de spiser. Det er fersk fisk som er framtida og der har Norge alt, både beliggenhet og ressurser.

Fisk er en mangelvare der etterspørselen bare vil øke. Det er vanskelig å forstå frykten for at norsk fiskeeksport til EU skal svikte uten en EØS-avtale.