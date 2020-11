Norsk bistandsarbeid må endres

Norske myndigheter og frivillige organisasjoner gjør godt arbeid for å redusere sult og fattigdom i verden, og Norge er det landet i verden som gir mest utviklingshjelp per innbygger.

Norge er også høyt på lista over land som gir mest i bistand regnet i andel av brutto nasjonalinntekt. I 2019 var Norge på fjerdeplass av landene i verden ved denne målemetoden.

Det landet som gav mest bistand målt i andel av brutto nasjonalinntekt, var Qatar som brukte 1,17 prosent av brutto nasjonalinntekten til bistand. På de neste plassene var Tyrkia som brukte 1,15 prosent, deretter Luxemburg med 1,05 prosent, og så Norge som brukte 1,02 prosent.

Til tross for alt det gode bistandsarbeidet som norske myndigheter driver og som de støtter gjennom norske og internasjonale organisasjoner, så mener jeg det er behov for viktige endringer av prioriteringen innen bistanden.

Hvert år dør omtrent 9 millioner mennesker av sult og underernæring. Det betyr at det i gjennomsnitt dør i overkant av 17 personer av sult hvert minutt! I 2018 var det ifølge FN 821 millioner mennesker som var underernærte. Det betyr at en av ni mennesker i verden ikke fikk nok mat til å leve et sunt og aktivt liv.

Det er anslått at 2 milliarder mennesker ikke har fast tilgang til trygg, ernæringsrik og nok mat. I Nord-Europa og USA er det 8 prosent av innbyggerne som ikke har tilgang til nok mat. Afrika er det området der det er størst andel av befolkningen som lider av sult. Omtrent 20 prosent av befolkningen i Afrika er underernærte.

Støtte til familielandbruket i utviklingsland er den mest effektive måten å redusere sult og fattigdom på. I følge både Verdensbanken og FN er støtte til familielandbruket i utviklingsland minst dobbelt så effektivt for å redusere sult og fattigdom som støtte til hvilken som helst annen sektor.

Til tross for det så gikk kun 4,92 prosent av internasjonal bistand til landbruket i 2019. Andelen av norsk bistand til utviklingsland var enda lavere. Bare 1,58 prosent av norsk bistand i 2019 gikk til landbruket i utviklingsland.

Jeg mener at andelen av norsk bistand som går til landbruket i utviklingsland bør økes til minst 10 prosent i løpet av tre år, og at et mer langsiktig mål bør være 20 prosent.

Jeg vil med dette leserinnlegget oppfordre alle de politiske partiene til å gå inn for å øke andelen av norsk bistand som går til å støtte familielandbruket i utviklingsland.

Jeg vil også oppfordre alle partiene til å skrive leserinnlegg om hvordan de vil prioritere støtten til familielandbruket i utviklingsland.