Norsk Bergindustri, avd. SV

I eit innlegg i bl.a. Nationen skriv tre framtredande representantar for SV i Trøndelag: «Det grønne framtidssamfunnet trenger mye mineraler og metaller. Norge og resten av Europa kan ikke overlate mineralutvinning til afrikanske barnearbeidere.»

Dermed går dei gode for dei viktigaste argumenta frå gruveforkjemparane, som i tillegg til gruveselskapa og deira organ blir gjentatt som eit mantra av regjeringspartia, NHO, LO, samt i den nye mineralstrategien for Nord-Norge.

Ikkje eit ord om den ekstreme rovdrifta på ressursane som blir drive over heile verda og det målbevisste arbeidet frå mineralnæringa for å AUKE eit allereie alt for høgt forbruk.

Rett nok har ein reservasjonar om resirkulering og at ein ikkje skal komme i konflikt med reindrifta, men hovudretninga er likevel meir gruvedrift.

Annonse

Løysinga til SV-representantane er eit statleg mineralselskap, eit slags mineralnæringa sitt svar på Statkraft, Statoil/Equinor og Telenor. Dette skal ha «økonomiske muskler til å utvikle ny teknologi og nye metoder som tar naturvernhensyn og samtidig kan skape nye arbeidsplasser».

Vidare vil «Et statleg mineralselskap … også ha økonomiske muskler til å kunne redusere overskuddsmassene gjennom å utvinne flere mineraler og metaller i ei gruvedrift.»

Da må vi spørje: Er det mangel på «økonomiske muskler» hos gruveselskapa som har hindra dei å gjere dette tidlegare? Eller er det at staten ikkje har ønska å stille krav om naturvernomsyn og betre utnytting?

Eit statsselskap vil vere organ for den statlege politikken samtidig som det skal drive forretningsmessig. Det vil derfor snarare bli ein pådrivar for meir gruvedrift og i like stor grad som private selskap motsette seg statlege krav som vil hindre forretninga.

Det er ikkje eit nytt Statoil for mineral vi treng. Vi treng klare vilkår for å gi løyve til gruvedrift, der naturmangfaldlova, forureiningslova og reindriftslova blir respektert og ikkje overkøyrt. Det betyr bl.a. totalt forbod mot deponering i sjø og ferskvatn, samt nei til gruveinngrep i reindriftsområde der reindrifta og/eller Sametinget seier nei.

Om så ikkje private selskap vil drive under slike vilkår, så får berre ressursane ligge i fred til nokon aksepterer dei. Og vi treng ei behovsprøving før det blir gitt leite- og utvinningsløyve, noko som bl.a. vil seie nei til utvinning av gull.

Vi treng ei offentleg styrt forsking for mindre miljøskadeleg gruvedrift, gjerne finansiert ved avgifter på gruveselskapa, men ikkje styrt av dei. SV-representantane sitt forslag er ein blindveg som leiar tilbake til nettopp det gruveselskapa ønsker.