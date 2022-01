Norgesgruppen importerer ikke storfekjøtt fra Brasil

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norgesgruppen selger mest mulig norsk kjøtt, og importerer kun når det er for lite norsk kjøtt tilgjengelig. Totalt storfesalg i fjor var 109.600 tonn. Norsk produksjon er 87.300 tonn. Det betyr at det importeres 22.200 tonn kjøtt, og at norskandelen innen storfekjøtt totalt er 79,8 prosent. Norgesgruppen har også en norskandel på storfekjøtt på rundt 80 prosent.

Totalimporten til Norge er fordelt med 9000 tonn kvoter (Sacu, WTO-kvoter, GSP-kvoter) og 13.200 tonn import fordi markedsregulatoren åpner tollvernet for å dekke inn underdekningen.

Nationens artikkel tar utgangspunkt i hvordan aktørene benytter sine WTO-kvoter. Vi kan selvsagt kun snakke på egne vegne. Norgesgruppen ønsker å selge det norske bønder produserer og i normalår som for eksempel i 2019 var det over 95 prosent norsk råvare av storfe og svin i våre butikker. Fravær av grensehandel og endret handlemønster i 2020 har bidratt til stor etterspørsel etter produkter laget av svin og storfe. Istedenfor å la butikkhyllene stå tomme har vi måttet ta inn importert råvare.

Vi fordelte vår WTO importkvote for 2021 på følgende måte, tall i hele tonn:

* Irland: 2,5 tonn

* Nederland: 4 tonn

* USA: 7 tonn

* Uruguay: 115,5 tonn.

Den eneste storfekjøttimporten vi gjør fra Sør-Amerika er altså Uruguay. Og storfekjøtt fra Uruguay importert av oss sto for kun 0,1 prosent av det totale storfekjøttsalget her til lands i 2021. Denne reduseres i 2022. Forsiden til Nationen er derfor grovt misvisende. Vi importerer ikke storfekjøtt fra Brasil. Vi importerer en ørliten andel storfekjøtt fra Uruguay over WTO-kvoten. Og som før; Vi selger helst norsk kjøtt, fordi det er det våre kjøpmenn og kunder helst vil ha.