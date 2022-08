Norges relative forsvarsevne

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg ser i Forsvarets Forum 17. august, at forsvarssjef Eirik Kristoffersen uttaler at seks måneder med krig har satt det russiske militæret flere år tilbake. Han hevder videre at han ikke ser at Russland utgjør en direkte militær trussel mot Norge idag.

At krigføringen mot Ukraina har kostet dyrt i tap av personell og materiell er åpenbart, og kanskje er det russiske militæret er satt flere år tilbake. Jeg synes ikke det er særlig beroligende.

Vi bør stille oss følgende spørsmål: Hvordan har Norges forsvarsevne relativt utviklet seg i forhold til Russland?

Jeg er ingen forsvarsekspert, men har dog tjenestegjort som vernepliktig offiser i Kystartilleriet og Kystartilleriets mobiliseringsoppsetninger fra midten av 70-tallet til jeg ble tatt ut av rullene rundt 2005. Om jeg er ikke er ekspert, kan jeg vel titulere meg kvalifisert synser. Og har gjort meg noen refleksjoner.

Slik jeg ser det har Norges relative evne til å forsvare seg blitt betydelig svekket de siste 30 årene. Og betydelig mer svekket relativt sett enn det de seks månedene med krig har satt Russlands militære kapasitet tilbake. Man kan innvende at utstyret blitt bedre, men slik er det på begge sider.

Vi har fått noe mer profesjonaliserte avdelinger, men det er jo så forsvinnende få mannskaper som kan mobiliseres i forhold til tidligere strukturer. HV er blitt sterkt redusert og mobiliseringsstyrkene i de respektive Forsvarsgrenene er mer eller mindre fjernet.

Man kan hevde at dagens «mer profesjonaliserte» Forsvar er bedre til å ivareta oppdraget enn de tidligere mobiliseringsstyrkene. Kvalitet er viktig, men kvantitet og motivasjon er sterkt undervurdert.

Forøvrig; jeg har deltatt på mange rep. øvelser og oppsetningsøvelser og kan fastslå at ihvertfall i mitt våpen var den generelle kvaliteten på mobiliseringsstyrken god. Soldater som ble innkalt til repetisjonsøvelser tok det seriøst, og ikke minst fikk de meget god innsikt sine oppdrag og ble gitt evne til å løse disse oppdragene.

Parallelt med at mobiliseringsstyrkene er mer eller mindre avviklet, er den almene verneplikten blitt sterkt uthulet. Begge deler slik jeg ser det negative bidrag som svekker vår forsvarmoral og evne.

Les også: Nato skriver ny historie i nord

Det tar ifølge forsvarssjefen flere år for Russland å bygge opp igjen militært det de har tapt som følge av krigen i Ukraina, men jeg undres om det ikke vil ta flere 10-år å bygge opp igjen det norske Forsvaret til relativt å bli like sterk som det var under den kalde krigen. Om min undring er korrekt, er jo dette svært foruroligende.