De siste dagene har Senterpartiet og Arbeiderpartiet forhandlet sammen med regjeringa og støttepartiet Frp om Iskanten. Senterungdommen er skuffet over resultatene.

Nye grønne arbeidsplasser er bra for både distrikt, land og klima. Vi må ta noen vanskelige valg og vi må prioritere mellom det grønne og det sorte. I år har vi sett at ingen seriøse politiske partier har klart å gjøre det. Dersom vi skal styre valget så må vi klare det!

Debatten om iskanten gjøres med vilje veldig vanskelig av politikerne, vi kan undre på hvorfor. Vi snakker om iskanten, uten at det egentlig er en fysisk kant med is. i et slikt kaos har jeg lyst til å forklare litt.

Alle som kan mye om det og som har jobbet med marin biologi over mange år gir et helt entydig råd om å ligge iskanten der det er 2 prosent sjanse for is i april. Det er fordi i brytningen mellom kaldt og varmt vann er det et enormt dyreliv. Et myldrende liv av organismer som spiser smårusk som samler seg i kanten mellom varmt og kaldt vann. Disse organismene er en av grunnene til at Norge har så store fiskeriressurser.

For å si det enkelt, fisken vi fisker spiser organismene som lever i området mellom varmt og kaldt vann. Søler vi til dette område med olje så setter vi store fiskeri ressurser på spill.

Så hvorfor vil da politikerne sette grensen på 15 prosent? Jo, fordi det ligger olje- og gassressurser der. Alle er enige om at vi må skape nye arbeidsplasser basert på fornybare ressurser. Da må vi ta et valg.

Olje er utrolig lønnsomt, det betviler ingen. Norge kommer helt sikkert også til å tjene godt på oljene mange år frem i tid. Men alle vet at det ikke vill vare. Derfor må en ny regjering tørre å investere i nye, grønne arbeidsplasser. De blir kanskje ikke lønnsomme, men det er en nødvendig investering fremtidige generasjoner vill nyte godt av.

I Senterpartiet har Senterungdommen og flere fylkeslag vært tydelige på at vi ønsker en iskantsone som går ved 2 prosent iskantfrekvens. Vi ønsker å gjøre valget enkelt, og prioritere vekk mer olje. Det fikk vi ikke. Det er svært skuffende.

En ny regjering etter valget i 2021 må stake ut en ny kurs for Norge. Senterpartiet har tradisjon for å være det jordnære grønne alternativet som vil jobbe for å fremme de grønne, fornybare naturressursene. Skal Senterpartiet derfor inn i regjering 2021 er vi nødt til å legge oljealderen bak oss og satse på de nye næringene.