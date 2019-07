Norges klimaskam

Hans Bårdsgård blir i overkant spissfindig, når han i kommentar 16. juni setter «pinlige» småkraftverk og «pinlige» milliardinvesteringer i utbygging av oljefelt opp mot hverandre. Dette er dårlig utgangspunkt for seriøse vurderinger av globale utfordringer!

Det er fortsatt temmelig stort globalt fødselsoverskudd, så den globale folkemengden kan vokse 50 prosent heretter. Energiforbruket per person flater ut i gamle industriland; men rundt omkring i verden er/blir det mange og til dels folkerike nye industriland, der energi-forbruket per person kan dobles. Med 50 prosent økning av folkemengden og 33,3 prosent økning av det gjennomsnittlige energiforbruket, vil det globale energiforbruket dobles fram til år 2100!

Med disse framtidsutsiktene er det ren utopi å diskvalifisere både kjernekraft og «fossil» energi som alternativer: Tyskerne ble så skremte av katastrofen i Tsjernobyl i 1986, at de nå er i ferd med å skrote alle sine kjernekraftverk. Dermed må de slite med forurensende kull-kraft også lenge heretter, og de ser ingen mulighet til å unnvære jordolje og naturgass som «energibærere»!

Annonse

Uttrykket «global oppvarming» er en overforenkling: Vi ser allerede at det er også andre og vel så farlige virkninger av energioverskudd i det globale klimasystemet: Hardere tørke enn før, og kraftigere nedbør så det blir større flommer enn før: Aftenposten hadde nylig nyhetsoppslag om hetebølge med temperaturrekorder i India, som var illustrert med foto fra uttørket innsjø. Nå er det monsuntid, med voldsom nedbør og store oversvømmelser i både India og Nepal!

Undertegnede tror at nei til kjernekraft = ja til store negative klimaendringer. I så fall er ulempene med kjernekraft pris som må betales, for å unngå store negative klimaendringer. At utviklingen nå går bort fra kjernekraft i mange land, og dermed mot store negative klimaendringer, skyldes nok at atomkatastrofe – etter det som skjedde i Tsjernobyl – oppfattes som nær trussel. Store negative klimaendringer i en verden med tosifret antall milliarder mennesker blir enorm utfordring; men den er neppe fattbar for folk flest!

Norge er fra naturens side et vannkraftland, et olje- og gassland, et vindkraftland, og et kjernekraftland. Det sistnevnte fordi store og kalde norske elver og sjøer er velegnede som kjølevann for kjernekraftverk, mens kjernekraftverk i Sør-Sverige og lengre sør hadde problemer med nettopp kjølingen for ett år siden. Godt byggested for kjernekraftverk på Østlandet er nordøst for Vamma vannkraftverk ved Glomma, der kjølevann i tunnel fra inntak dypt nede i Øyeren får naturlig trykk, så pumper med risiko for teknisk svikt unngås.

Norges klimaskam er at vi med våre usedvanlig gode naturlige muligheter for kraftproduksjon eksporterer relativt lite elektrisk kraft. Vi både kan og bør kvitte oss med denne skammen, med å bygge mange store pumpekraftverk og mange «effektverk», som antydet i rapporten «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk», fra 2011. Med stor eksport fra «effektverk» i tidsrom med svak vind og lite vindkraft i andre land, blir det et tilsvarende kraftunderskudd her. Det kan dekkes med enten vindkraftutbygging langs kysten vestover og videre nordover fra Lindesnes, eller stort kjernekraftverk ved Glomma, som antydet her.