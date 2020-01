Norge trenger prinsesse Märtha Louise nå

Da det offentlige Norge for noen år siden endret arvefølgeloven, ville de gi endringene tilbakevirkende kraft, enda Grunnlovens § 97 sier at det ikke er lov. «Lover skal ikke gis tilbakevirkende kraft», står det der.

Grunnlovens forvaltere ville gi arveretten til eldste barn av monarken – altså: prinsesse Märtha Louise. Kongen satte foten ned og sa at det fikk gjelde neste generasjons kongebarn. Han grunngav det med at foreldrene allerede hadde begynt oppdragelsen av Håkon Magnus som kommende kronprins. Kongen visste dessuten svært godt at lover i Norge ikke kan gis tilbakevirkende kraft – i strid med Grunnloven.

Vi vet at det samme skjedde i Sverige, men Kongen av Sverige protesterte ikke, og Victoria er i dag kronprinsesse, mens hennes bror går omkring og ikke vet helt hva han skal gjøre og ikke vet helt hvem han er. Men prins, det er han jo.

I disse dager opplever vi at arveprinsens bror i England selv bryter ut av sin rolle som «avlastende» medlem av Kongefamiliens «representasjonskorps». Han satser derfor også på å bli økonomisk uavhengig av kongefamilien.

I en så tallrik kongefamilie som i England ser vi lett at arveprinsens bror må ha opplevd seg som femte hjul på vogna – og i veien for de andre – som en overflødig person – ganske lenge. Det er lett å forstå hans valg. Dessuten kan vi lett forstå hans forhold til plagsomme og vulgære britiske media.

Det offentlige Norge slapp prinsesse Märtha Louise ut på dypt vann – uten å gi henne oppdrag, uten å gi henne en rolle, uten å gi henne apanasje. Idag må hun selge det fine feriestedet hun arvet etter sin bestefar – Kong Olav, hvor hun har født to av sine tre barn – for å spe på sitt livsopphold.

I tillegg vokste hun opp i en tid da vi fikk vulgærmedia i Norge, som hadde gått skolen hos britiske vulgærmedia. Hun ble en av revene de markerte for sin revejakt. De forfulgte henne med negativ presseomtale, de inkluderte hennes ektemann i revejakten og ødela til slutt ekteskapet hennes og drev ektemannen inn i selvmordet. Vi må ikke bli overrasket om hun nå rister Norges støv av sine føtter og slår seg ned i California for godt.

Jeg har alltid hatt en stor beundring for prinsesse Märtha Louise. Hun har vært en skikkelig løvetann i de norske medienes forørkningsprosess. Men en dag blir det nok! Nå er det nok.

Det offentlige Norge burde ha sett i hvilken grad hun ville ha representert Norge på beste vis. Spesielt nå, når kongeparet holder på å bli satt på benken av høy alder, kronprinsessen har fått en slitsom, kronisk lungesykdom og arveprinsessen og hennes bror enda ikke er myndige, og derfor ikke kan ta på seg representasjonsoppgaver på flere år enda.

Norge trenger prinsesse Märtha Louise nå. Derfor bør det offentlige Norge be henne om forlatelse, hente henne inn til oppdrag – og gi henne apanasje! Hun er rett og slett for god til å miste.

Vulgærmediene i Norge bør også ta et møte med seg selv på bakrommet. Hvis jeg hadde vært dem, ville jeg ha skammet meg overfor mitt eget speilbilde! Dessuten bør de tallrike norske leserne av vulgærmediene skamme seg over at de har slukt rått så mye av det vulgærmediene har skrevet. De bør skamme seg over hvor liten evne de har til å tenke selvstendig!

Märtha Louise – prinsesse av Norge. HUN LEVE!