Norge trenger flere vindmøller

Etter regjeringen skrotet nasjonal rammeplan for vindkraft ble også planene om videre utbygging blitt lagt vekk for en stund. Heldigvis har det kommet en stortingsmelding om vindkraft på land. Mange av innstrammingene er gode, som eksempelvis makshøyde og avstand, samt at det innføres en maksgrense fra konsesjonene gis til byggestart. Forhåpentligvis vil dette bidra til å dempe konfliktnivået, men det kan ikke være en hvilepute for å ikke bygge ut mer vindkraft.

Verden trenger mer energi som ikke er fossil. Den må være grønn og fornybar. Kritikerne av vindmøller sier Norge har nok energi ved å bruke vannkraft. Det er langt fra tilfelle for både industrien og transportnæringen må ha tilgang til energi. Den må være rimelig så norsk industri er konkurransedyktig. Skal vi elektrifisere transportsektoren som biler, ferger, cruisebåter, lastebiler og varebiler trenger vi tilgang til elektrisitet.

Norge er i dag en stor eksportør av både olje og gass. Det er ingenting som skulle tilsi at vi ikke skal fortsette å være en grønn energi-eksportør i fremtiden, men da må vi produsere mer.

Annonse

Selv om vindkraftdebatten har hatt et høyt konfliktnivå, så kan ikke det gjøre at utbygginger stopper opp eller at det ikke bygges mer. Det har vi ikke tid til når klimamålene våre tikker stadig fortere. Likevel er det ingen tvil om at det er utfordringer med utbygging av vindkraft.

Både naturinngrep, støy og synlighet er problemer som har sin pris. De kan likevel ikke måles med klimakrisen som er den største trusselen mot norsk natur. Det er ingen trussel som er større for dyrearter og naturmangfoldet enn klimaendringer og temperaturendringer.

Vi har ikke tid til å vente på at klimakrisen skal være alle andre sitt problem. Det hersker en holdning der en sier at ulike klimatiltak er helt fint så lenge det ikke angår en selv, sin egen kommune eller sitt eget lokalsamfunn. Den holdningen må bort. Alle må ta sin del for at vi skal klare å omstille oss.

Det er et soleklart flertall i befolkningen som mener at vi må ta klimautfordringene på alvor. Samtidig er det flertall av de under 30 år som er positive til at det skal bygges ut mer vindkraft. FNs klimapanel og miljøvernprogram peker på at av alle typer kraftproduksjon er vindkraft det som gir stor effekt på klimakuttene og et lavt miljø-fotavtrykk. Det kan ikke overses når diskusjonen om fremtidig tilgang på energi skal diskuteres.

Norge er forpliktet til å oppfylle veldig ambisiøse klimamål. Det er helt nødvendig for at de som kommer etter dagens politikere skal arve et Norge som har klart å omstille seg og klart klimamålene. Da trenger vi vindmøller og da trenger vi at Norge produserer mer grønn energi. Vi trenger flere vindmøller landet over.