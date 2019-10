Norge trenger bedre styring for fordeling, trygghet og framtidstro

Norge trenger bedre styring. Både fordelingen og framtidsutsiktene for arbeidsplasser i hele Norge må betydelig forsterkes dersom vi fortsatt skal ha velferdsstaten som vi er glade i. Da det trengs en mer framtidsrettet og rettferdig ledelse av landet enn det vi ser dagens sprikende og gammeldags usosiale høyreregjering.

Arbeiderpartiet er klare. Vi bygger trygghet for folk. Derfor vil vi sørge for at vi alle får pensjon fra den første krona vi tjener, uansett hva vi jobber med. Derfor vil vi heller øke investeringene i vårt felles helsevesen i stedet for å demontere rettigheter til uføre eller privatisere og sentralisere grunnleggende tjenester.

Det beste med Norge er at vi har vært et land med små forskjeller mellom folk. Vi har jobbet for hverandres lykke. Når høyreregjeringen kutter i vanlige folks velferd enten det er i arbeidsavklaringspenger for syke og presser folk ut sosialhjelp, eller skjærer ned på støtten til tannregulering og briller for barn, leder det oss ut på en uheldig vei.

For den velferdsstaten som arbeidsfolk og folkevalgte har bygd opp, har derimot hele veien hatt tydelige mål: fordeling og framtidstro. At dagen i morra skal bli litt tryggere enn i dag – gi sosiale framskritt.

Felles trygghet er derfor et valg, og det har vist seg som et klokt valg. Den kortsiktige festen for de rikeste er dyr for det breie lag av befolkningen. For historien har lært oss at fellesskap fungerer bedre enn kortsiktige, individualistiske krumspring.