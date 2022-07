Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Skognæringen spiller en spesielt viktig rolle i svensk økonomi. Med store skogsområder og en lang historie tilknyttet skogbruk har svenske selskaper etablert seg som viktige leverandører og kunnskapsaktører innen treverk. Svenskene har spesielt tatt en ledende rolle i effektivisering av byggeprosessen.

For byggetiden er ofte betydelig kortere med tre. Framover må vi også bli flinkere til å ta vare på det vi har, og heller restaurere enn å bygge nytt. Både når det gjelder selve bygget og trevarer innvendig.

Utvidelse av eksisterende bygg er også ofte billigst med tre. Tre er utvilsomt det samfunnsøkonomisk beste materialet når man regner inn energiforbruk og CO2-utslipp på et bygg.

Alle husker fotosyntesen og hvordan treet nærmest suger CO2 ut av luften og lagrer det i trestammen. Det mange kanskje ikke tenker på er at CO2 også forblir lagret i produkter laget av tre –i hele treets levetid. Derfor bekjemper vi i praksis drivhuseffekten når vi bruker tre til å produsere møbler og bygge hus.

Det geniale er at når treproduktene har levd sitt (første) liv er det ikke slutt. Da kan de ombrukes å få et nytt liv eller gi varme når det brennes opp.

På ett område ligger Norge foran Sverige innen bruk av tre. Vi sitter i førersetet hva gjelder bruk av treverk i offentlige byggeprosjekter. For tre er verdens sterkeste byggemateriale målt i vekt. Derfor er høyhus bygd i tre i ferd med å bli stadig mer populært. Tre er levende, lett å bearbeide og lett å transportere. Derfor har treverket noen muligheter som ingen andre materialer har. Tre kan brukes overalt og nær sagt til alle formål.-

Problemet er imidlertid at vi sender treet som råvare over grensen, i stedet for å videreforedle det selv. Skogeierne kunne fått 2 til 3-gangeren igjen om de hadde plukket ut trær av høy kvalitet som kan brukes til møbelproduksjon her hjemme. Dessverre ser vi også at verdifulle tretyper går opp i røyk som brensel når de kunne blitt et lekkert nytt kjøkken.

Norge har alle forutsetninger til å bli en stor trenasjon, men vi må satse, og vi bør samarbeide med og lære av svenskene. Dette utgjør ikke bare gode muligheter for handel over grensen, men også et potensiale for profilering av skandinavisk ekspertise innen treverk og trevarer ut mot verdensmarkedet.