Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Republikken Kina (Taiwan) skal opprette et representasjonskontor i Litauens hovedstad Vilnius, ifølge Taiwan Today.

Kontoret skal fungere som en base for å utdype båndene mellom Taiwan og landene i Baltikum og Sentral- og Øst-Europa. Dette er den første etableringen i Europa siden Taiwan opprettet et kontor i Slovakia for 18 år siden.

Utenriksdepartementet i Litauen opplyser i en pressemelding at en forventer at representasjonskontoret vil spille en nøkkelrolle i å utvide kulturelle og økonomiske utvekslinger mellom Taiwan og Litauen, samt fremme gjensidig forståelse.

Landet ønsker mer samarbeid med Taiwan og planlegger å etablere et handelskontor i Taipei før årsskiftet.

Enten en liker det eller ei, i virkelighetens verden finnes det to kinesiske stater, Folkerepublikken Kina og Republikken Kina på Taiwan. Den første er en ettpartistat som stadig blir mer undertrykkende, mens Taiwan er et demokrati som ikke står tilbake for vårt. Vi bør derfor ha forbindelser med begge de to kinesiske statene.

Forbindelsene mellom Litauen og Taiwan bør være et eksempel til etterfølgelse – også for den norske regjeringen!