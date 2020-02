Norge må innføre klimatoll

Norge har i dag et av verdens høyeste avgiftsnivå på klimagassutslipp. Dette gjør det fristende og lønnsomt for norske bedrifter å legge produksjonen til land med lavere utgifter. Det gjør det også vanskeligere for norske bedrifter å konkurrere i Norge og verden. Slik karbonlekkasje, gjør at utslippet av klimagasser ikke forsvinner, men kun blir flyttet til et annet sted i verden. Dette er negativt for norske arbeidsplasser, arbeidsvilkår og klima.

En måte å løse denne typen karbonlekkasje på, er ved å innføre en grensejustering av klimaavgifter på varer der vi ikke gjør det i dag, som varer dekket av EUs klimakvoter. Dette er bedre kjent som “klimatoll”.

Klimaavgifter vi i dag pålegger norske produsenter vil dermed også treffe importerte varer fra områder uten avgift på CO2 som Kina eller Saudi-Arabia. Man får nemlig ikke mindre utslipp av å legge ned sementfabrikken til Norcem i Brevik dersom den gjenoppstår i Shenyang, selv om det ser bedre ut i CO2-statistikken til regjeringa.

Senterungdommen mener vi må innføre en klimatoll. Det vil gjøre at vi kan sette krav til andre land og stimulere til flere tiltak for klima. Dette er en måte Norge kan bidra positivt til den internasjonale klimakrisen vi står ovenfor.

Ursula Von der Leyen, Europakommisjonens president, har allerede foreslått å innføre dette i EU og ulike modeller for en type klimatoll blir utredet. Senterungdommen vil ikke vente på EU og ønsker å sikre et eget robust regelverk som ikke gjør oss avhengige av EØS.

Dessverre ser vi at regjeringen er tilbakeholdne, avventer resultater fra EUs interne prosesser og er redde for WTOs regelverk. En klimatoll kan innføres innen eksisterende regelverk i WTO. Dette kommer fra flere jurister på området i tillegg til WTO-sekretariatet selv. Det faktum at EU-kommisjonen har politisk bundet seg til å innføre en slik klimatoll i deres politiske retningslinjer, bekrefter at EU mener det kan gjøres innenfor WTO sitt regelverk.

En slik klimatoll vil egne seg dårlig for landbruket da det er vanskelig å gjøre dette på en WTO-kompatibel måte, siden vi ikke ønsker klimaavgift i Norge på matproduksjon. Matproduksjon uten biologiske klimagassutslipp som samtidig tar hensyn til biologisk mangfold, god ressursutnyttelse, nasjonal matproduksjon og dyrevelferd er umulig.

Vi må heller fokusere på hvordan ulike produksjoner best mulig kan utfylle hverandre i lokale kretsløp basert på at det ikke er alt du kan dyrke overalt. Derfor bidrar vi best til miljøet ved å beskytte landbruket i Norge med ordinær toll som i dag. Vi har flere globale utfordringer å løse, især biologisk mangfold.

Verden trenger bedre regler for klimavennlig handel. Om dette vil innebære egne kapitler om bærekraft i WTO-regelverket, et eget regelverk for klimaavtrykk, handelsliberalisering av klimavennlige varer og tjenester og/eller forenlighet for ymse klimaavgifter, vil tiden vise. Innen den tid er det viktig at vi ikke venter. Derfor bør Norge gå foran og være først ute i verden med å innføre en klimatoll.