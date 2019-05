Norge kan hjelpe EU med å nå klimamålene

Klimapolitikken er et av disse områdene. Det er viktig at Norge som eksportnasjon i praksis viser frem de løsningene norsk næringsliv har å by på, og at disse kan hjelpe EU med å nå sine klimamål.

Vi er en liten, åpen og eksportorientert økonomi med Europa som vårt viktigste handelsområde. EU-landene er våre viktigste kunder – deres valg av beslutningstakere har konsekvenser for rammevilkårene til norske bedrifter.

For norsk næringsliv er den politiske utviklingen i EU like viktig som den hjemlige. Når EUs øverste tillitsvalgte vedtar politikk, påvirker de utviklingen i markedet vi skal eksportere til og regelverket de må tilpasse seg til for å få solgt varene sine.

I klimapolitikken har EU satt fart og lenge hatt på seg ledertrøya. Ambisjonene er høye og gjennomføringskraften stor. I løpet av det kommende året skal det nye politiske flertallet i Brussel ta stafettpinnen videre. EUs klimastrategi frem mot 2050 skal endelig vedtas i kommende periode. Foruten å sette mål vil de også peke på hvilke løsninger EU, gjennom sine forskningsprogram og virkemiddelapparat, skal støtte opp om for å sikre at de når målene sine.

Klimapolitikken er uløselig knyttet til energipolitikk. For en stor energiprodusent og -eksportør som Norge, har EUs veivalg i klima- og energipolitikken stor betydning.

Norsk energinæring er tett koblet mot EU gjennom et omfattende nettverk av kraftkabler og gassrørledninger. Som en integrert del av EUs indre energimarked bidrar vi til å balansere både vårt eget og EUs kraftnett gjennom omfattende kraftutveksling med våre Europeiske naboland. Når EU øker sin fornybarandel gir dette muligheter for det norske kraftsystemet. Mer variabel energiproduksjon i Europa trenger norsk kraft når det ikke blåser og solen ikke skinner. Oftere trenger de å kvitte seg med overskuddet. Da kan vi la vannkraftturbinene stå stille.

98 prosent av naturgassen som produseres på norsk sokkel eksporteres i dag til EU land. Vi dekker rundt 25 prosent av EUs gassforbruk og har ressurser til å kunne opprettholde denne posisjonen i mange tiår fremover. EU ønsker naturgassen for å redusere bruken av sterkt forurensende kull, og som støtte til varierende fornybarproduksjon, men frem mot 2050 må også utslippene fra forbrenning av naturgass reduseres kraftig dersom EU skal klare å nå sine klimamål.

En løsning er å kombinere produksjon av elektrisitet eller hydrogen fra naturgass med karbonfangst og -lagring. Da blir naturgassen vår helt utslippsfri og kan forsyne Europa med store mengder utslippsfri energi som vil muliggjøre den energiomstillingen de må igjennom for å kutte utslippene sine. Hydrogen er én løsning, som sammen med flere, kan bidra til at Europa når sine ambisiøse energi- og klimamål.

Samtidig er hydrogenets fremtidige posisjon i EUs energisystem nært knyttet til utviklingen av karbonfangst- og lagring (CCS). Norge går foran med vår CCS-pilot, men dersom CCS skal lykkes som klimateknologi kreves det større skala. Da må det satses på CO2 fangst også utenfor Norge, men det kan lagres hos oss og utvides til også å omfatte eksport av norsk teknologi. Her vil EUs politiske prioriteringer være sentrale.

Disse beslutningene tilligger ikke oss, men som eksportnasjon er det avgjørende at vi samlet kjenner vår besøkelsestid og viser frem i praksis hvordan veivalgene vi tror på, og de løsningene norsk næringsliv har å by på, kan hjelpe EU å nå sine mål. Da må vi også – gjennom handling – vise EU at vi selv tror på de samme løsningene.