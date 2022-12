Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hovedgrunnen er den regulerbare strømmen fra vannkraft hvor produksjonen nærmest momentant kan tilpasses endret etterspørsel og forbruk. Strøm fra vannkraften utgjør hovedtyngden av energiforbruket i Norge.

Det vil det gjøre i enda sterkere grad i framtiden som følge av utfasing av fossil energi. Men denne utfasingen av fossil energi krever ingen ny vann- eller vindkraftutbygging. Den kan dekkes opp med energisparing og energieffektivisering.

Figuren viser hvordan det samlete norske energiforbruket, fornybar pluss fossil energi, har utviklet seg de siste 30 årene.

Den fossile energien omfatter hovedsakelig oljeprodukter, men også kull og gass, mens den fornybare energien omfatter elektrisitet i all hovedsak fra vann, men også noe biobrensel. Mens det totale forbruket var om lag 185 TWh (milliarder KWh) i 1990 var det økt til 215 TWh i 2020.

Over disse 30-årene har veksten i energibruken vært omtrent 0,5 prosent i gjennomsnitt på årsbasis. Veksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) bidro med 2,5 prosent. Redusert energiintensitet, energibruken per BNP, virket i motsatt retning og bidro med en reduksjon i energibruken med 2 prosent på årsbasis. I motsetning til i Norge har energibruken falt i hele EU (EU-28), og var 6 prosent lavere i 2020 enn i 1990.

Fornybar energi, og da hovedsakelig elektrisitet, utgjør nå omtrent to tredjedeler av det samlete energiforbruket, en andel som har økt en del siden 1990. Og det har ikke skjedd noen nedgang i den fossile energibruken i Norge i løpet av denne 30-års perioden. Bruken av bensin, diesel og oljeprodukter er omtrent som i 1990. I motsetning til Norge, har det også skjedd en betydelig nedgang i bruken av fossil energi i EU.

Hva kan vi så vente vil skje med den framtidige energibruken i Norge? I den siste kraftmarkedsanalysen til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) er det forventet vekst i forbruket av strøm fram i årene framover.

NVE tror det blir økt forbruk i landbasert industri, og også ved utvinning av olje og gass som følge av planlagt elektrifisering. Det ventes også vekst i strømforbruket i transportsektoren. Samtidig forventes en ikke ubetydelig nedgang i strømforbruket i boliger og bygg som et resultat av energieffektivisering. Økningen i strømforbruket ifølge prognosen fra NVE svarer til en årlig vekst på 1,2 prosent mellom 2021 og 2040.

NVE mener at økningen av elektrisitetsforbruket kan skje ved oppgradering av eksisterende vannkraftverk, samt tilgang på havvind og solkraft.

Det samlete energiforbruket i 2040 sier ikke denne kraftprognosen til NVE noe om. Men en åpenbar virkning av elektrifiseringen av transportsektoren er at energibruken her vil reduseres fordi elektrisk energibruk i transportvirksomhet er mer effektivt enn oljebasert energibruk når elektrisiteten, som i Norge, kommer fra vann.

Alt i alt kan det bety at NVE prognosen gir et økt samlet energiforbruk på kanskje 1 prosent på årsbasis. Nøkkelfaktorer i spørsmålet om framtidig energibruk er, ved siden av økonomisk vekst, hvordan energiintensiteten utvikler seg. Perspektivmeldingen til regjeringen Solberg (Støre regjeringen har ennå ikke kommen med en Perspektivmelding) antok en vekst i BNP på noe under 2 prosent på årsbasis.

Hvis energiintensiteten, energibruken per BNP, reduseres med omtrent 1 prosent per år, ender vi opp med et energibruk i 2040 omtrent som i energiprognosen til NVE. Ved samme vekstanslag, men ved en reduksjon i energiintensiteten på 2 prosent som i perioden 1990 – 2020, blir det samlete energiforbruket i 2040 omtrent som i 2020.

Det er ellers interessant å merke seg at det internasjonale energibyrået (IEA) mener at det må finne sted en kraftig reduksjon i energiintensiteten i årene framover gjennom energieffektivisering og -sparing. IEA mener for eksempel at det er nødvendig at energiintensiteten reduseres med 4 prosent årlig det neste tiåret i de rike landene for at fornybar energi skal kunne erstatte fossil energi.



Energi er en knapp ressurs, og som blir stadig knappere som følge av klimakrisen og bortfall i bruken av fossil energi. Samtidig betyr fortsatt økonomisk vekst og utbygging av mer fornybar energi store miljøinngrep og ødelagt natur.

Som påpekt av Det internasjonale naturpanelet IPBES står verden og Norge ikke bare ovenfor en klimakrise, men også en miljøkrise med bortfall av verdifull natur. Det er dette som nå nylig har blitt tatt opp på FN-konferansen i Montreal (COP15). Mange av de såkalte grønne planene som foreligger for mer energibruk og energiutbygging i Norge impliserer mer naturødeleggelser og er derfor dårlige ideer. Energisparing og energieffektivisering må isteden trappes opp.