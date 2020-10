Norge har blitt mindre oljeavhengig de siste årene

På lederplass 9.10 skriver Nationen at statsbudsjettet for 2021 fremstår som overraskende moderat. Jeg vil takke Nationen for denne omtalen av budsjettet, og presiserer at det har vært viktig for oss å lage et ansvarlig økonomisk opplegg for 2021.

Vi har lagt frem et budsjett som skal inkludere flere og å skape mer. Et budsjett for å få flere mennesker tilbake i jobb, styrke familiene og ta vare på de eldste. For oss har også vært viktig å legge til rette for flere arbeidsplasser over hele landet. Derfor fører vi en kraftfull finanspolitikk som stimulerer til aktivitet og sysselsetting i bygd og by, med blant annet flere arbeidsmarkedstiltak, flere studieplasser, en rekke vei- og jernbaneprosjekter, nye byggeprosjekter og ulike støtteordninger. Uten raske og effektive tiltak ville antall konkurser og tapte arbeidsplasser vært langt høyere, med svært usosiale utslag.

Nationens leder tar heldigvis feil på et vesentlig punkt: Fakta er at Norge er blitt mindre oljeavhengig de siste årene. Etterspørselen fra oljevirksomheten i andel av BNP – som er det viktige kriteriet for dette – er gått fra 13,5 prosent i 2013 til 8,8 prosent i 2019.

Jeg mener at vi må jobbe med å øke handelen vår enda mer. Vi jobber med en eksportstrategi som nylig har blitt lagt frem. Fremover skal vi jobbe enda mer for å bygge opp mer i Fastlands-Norge, men summen er at Norge er mindre oljeavhengig i dag enn man var i 2013.