Norge går mot et betydelig kraftoverskudd

I Nationen 5/8 referer Høyres Lene Westgaard Halle NVEs anslag for kraftpotensialet ved opprusting av gamle vannkraftverk. Siden det er lite, gitt et behov på 30-50 TWh ved utstrakt utskifting av fossil energi med elektrisk kraft, argumenterer hun for utbygging av mer vindkraft. Problemet med resonnementet er at hun ikke vurderer hva vi realistisk kan vente å få til av utskifting. Dette er gjort av NVE i Rapport nr 41/2019: «Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2019-2040».

Denne rapporten viser følgende: Ifølge energi- og klimaplanene til våre naboland og NVEs framskriving for Norge, kan det komme nesten 100 TWh netto ny produksjon av fornybar kraft i Norden frem mot 2040. Av dette utgjør vekst i norsk vindkraftproduksjon 16 TWh. Men samtidig gir vekst i industrien og elektrifisering av transport en betydelig forbruksøkning.

I NVEs analyse øker likevel produksjonen mer enn forbruket slik at Nordens kraftoverskudd øker fra 21 TWh i 2019 til formidable 58 TWh i 2040. For Norges del antas kraftoverskuddet i 2040 å være mellom 4 TWh og 44 TWh med et gj.sn. årsforbruk på 159 TWh. NVE inkluderer ikke hav vind i sin analyse. De antar at den ikke vil kunne konkurrere i et marked med betydelig overskudd av kraft.

I et 20 års perspektiv er det derfor knapt behov for mer landbasert vindkraft i Norge. I et så langt tidsperspektiv vil vi også vente teknologisk utvikling av andre energiformer. Noe grønt batteri for Europa vil Norge aldri bli. EU har et årlig, brutto energiforbruk på ca. 19000 TWh. I et normalår eksporterer vi ca. 15 TWh. Det blir ikke mye batteri av det.