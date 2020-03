Norge burde vært bedre forberedt på koronasmitten

Samfunnet vårt beveger seg inn i et ukjent og dramatisk farvann. Mye kommer til å dreie seg om å begrense smitten fremover, det er bra og nødvendig. Vi ser allerede inngripende tiltak fra myndighetenes side, og vi vil sannsynligvis se flere i tiden som kommer. Mer enn på lenge er vi avhengige av at god fagkunnskap og riktig oppfattelse av situasjonen omsettes i effektive og riktig dimensjonerte tiltak. Her må vi stole på at de som sitter med ansvaret gjør jobben. Så har vi i tillegg et personlig ansvar, det er møter mellom folk som sprer smitte.

Samtidig treffer nå børsnedgang og fall i råvarepriser økonomien vår. Enorme verdier er forsvunnet de siste ukene, og mange sektorer vil slite med inntjeningen i tiden som kommer. I stor grad er det vanlige folks sparepenger og pensjoner som nå forsvinner. Finansiering av nye prosjekter kommer til å bli vanskelig og bare det å holde hjulene i gang kommer til å bli utfordrende for mange. De første til å merke det er sannsynligvis reiseliv, restauranter, kultur og idrett. Felles for mange av de er små marginer i utgangspunktet og manglende likviditet til å takle fallende omsetning. Permitteringene har allerede startet. Det er vanskelig å overdrive dramatikken dette innebærer for alt fra flyselskap til idrettslag.

Annonse

Torsdag kom nyheten om at USA stopper all innreise fra Europa. Det tiltaket alene vil få dramatiske konsekvenser og flere vil sannsynligvis følge på. Dette vil fort forplante seg til andre deler av økonomien vår, og vi får fort en reell økonomisk krise i parallell med det som nå er definert som en pandemi. Jeg tror den kan komme raskere enn vi i dag evner å forestille oss. I tillegg til realøkonomiske konsekvenser handler det også mye om psykologi – i det øyeblikket vi kollektivt går i krisemodus stopper mye av den økonomiske aktiviteten rett og slett opp. Jo lenger det varer, jo mer alvorlig blir konsekvensene over tid. Det hjelper lite med en normalisering om en, tre eller seks måneder om arbeidsplassen din er forvunnet i mellomtiden.

Myndighetene blir nødt til å håndtere dette i tillegg til en allerede dramatisk smittesituasjon. I dag fremstår det som åpenbart at vi burde vært bedre forberedt og iverksatt tiltak raskere. Det kommer en tid for læring og refleksjon. Nå må vi forutsette at myndighetene har oversikt over situasjonen og iverksetter de tiltakene som er nødvendige. Andre land som ligger nærmere Kina og som har langt større interaksjon har klart dette bedre enn oss.

Det er ingenting som er så kostbart som å vente med tiltak, verken menneskelig eller økonomisk. I en stadig mer integrert verden sprer smitte seg raskere enn før og forsyningslinjene for helt nødvendige varer er både lengre og mer kompliserte. Vi kan ikke legge til grunn at dette ikke kan skje igjen, og vi kan ikke legge til grunn at nødvendige varer og tjenester alltid er tilgjengelige i et internasjonalt marked. I Taiwan satte de tidlig i gang forsvaret for å produsere masker og smittevernutstyr. I Norge ser det ut til at vi nå bare går tomme om når det smeller.

Les også: Dette svarer Erna om kommuner og korona

Om man skal se noe positivt i situasjonen, må det være at få samfunn har bedre forutsetninger til å håndtere dette enn det norske. Vi har hatt til dels svært gode tider i Norge de siste 30 årene, nå kan en annen virkelighet innhente oss fortere enn vi har kunnet forestille oss. 2020 kan bli året som definerer hva det norske samfunnet er i stand til å håndtere i vår tid, hva politikerne våre er laget av og hva hver enkelt av oss klarer. Jeg er optimist - dette klarer vi.