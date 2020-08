Norge bør satse på bølgekraft

I disse koronatider med permitteringer og antakelig en langsiktig nedgang for leverandørindustrien til oljenæringen, er det nå en må tenke overgang til nye næringer. En av de aktuelle er utvikling av bølgekraftverk. Det har et stort markedspotensial og ligger spesielt godt til rette for norsk maritim kompetanse og leverandørindustri. I tillegg må vi produsere mer fornybar energi til erstatning av fossil.

Bølgekraft har cirka fem ganger så stor energitetthet som vindkraft. Dette gjør at det kreves mindre areal for å produsere samme mengdebølgekraft som vindkraft, og konfliktene vil bli mindre enn med utbygging av vindkraftverk på land.

Bølgekraftverk består av små enheter koblet i serier. Dette gir fleksibilitet, de kan produseres lokalt og de er enkle å transportere og montere. Kostnadsmessig konkurrerer i dag bølgekraft som umoden teknologi med dieselaggregater på oppdrettsanlegg og havvind. En regner med som moden teknologi at bølgekraft vil konkurrere med sol og vindkraftverk på land. Bølgekraftverk vil produsere strøm hele døgnet og vil således egne seg i samspill med solenergi.

Det var stor interesse for bølgekraft på 80- og 90-tallet, men på grunn av havarier kom teknologien i vanry og interessen sank. Med dagens teknologi mener en å ha løst problemene med store bølger, og utvikling av ny generatorteknologi gir nye muligheter.

EU har vedtatt «The Blue Economy» der de har bevilget 800 millioner svenske kroner for utvikling av havenergi. Dete er noe våre konkurrenter nyter godt av. I nabolandet Sverige er det iallfall fire selskaper som er oppgående, og i Storbritannia er det 35 selskaper som satser på bølgekraft, hvorav 130 på verdensbasis. Mange av disse nyter godt av offentlige støtteordninger, og Norge ligger i bakleksa.

I Norge har vi iallfall 5 selskaper som har lovende utvikligsprosjekter, men utviklig, testing og kommersialisering koster penger og selskapene trenger utvikligskapital.

Nå må politikerne våkne. Vi må ikke stå igjen på kaia når båten går.