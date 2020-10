For å erstatte olja må vi ta i bruk store mengder fornybar energi. Noreg har enorme ressursar og ein enorm kompetanse, som gir oss eit stort konkurransefortrinn. Dette må vi i mykje større grad sette pris på.

Det er stor politisk semje om å byggje ut meir fornybar energi. Det som derimot er meir konfliktfylt er om vi skal gjere kraftproduksjon til vårt neste industrieventyr.

Venstresida med Arbeidarpartiet og Senterpartiet i spissen tek til orde for berre å produsere kraft for heimemarknaden. Dette viser at dei ikkje tek ansvar for å skape nye arbeidsplassar eller vil gjere noko som helst for å kutte klimagassutslepp. Dei raudgrøne distriktsfiendane kjem for alvor til syne.

Dersom ein berre skal produsere for heimemarknaden må staten kvart år subsidiere utbygging, vedlikehald, løn, og drift. Ikkje ei einaste krone vil kome staten til gode. Det kan ikkje akkurat kallast et industrieventyr.

Energi er kanskje vår viktigaste framtidsnæring, og kan bli vår viktigaste eksportvare. La oss gå rett veg inn i framtida. Slik skal vi skape nye distriktsarbeidsplassar, og slik skal vi kutte klimagassutslepp!