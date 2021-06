Nordsjøen som vindkraftressurs

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ny rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) har vakt oppsikt i Norge, med et egentlig politisk utsagn: At nå kjente forekomster av jordolje og naturgass vil dekke behovene i overskuelig framtid, så det er lite mening i å lete etter enda mer, for eksempel under Barentshavet! Bakgrunnen for dette utsagnet er vel frykt for overproduksjon av olje, og med det så billige oljeprodukter at omlegging fra bensin- og dieselbiler til elbiler stanser?

Scenariet som er sentralt i denne rapporten er laget for å vise hva som må til, for å begrense «global oppvarming» til bare 1,5 grader, som ble avtalt i Paris i 2015. At det globale energiforbruket da må minke cirka 10 prosent i dette tiåret er nok hinsides det som er gjennomførbart, så dette scenariet er vel mer energi-utopi enn energi-prognose! Det viktigste er at bruk av kull som energiråvare må fases ut snarest mulig: Særlig i gamle industriland som USA og Tyskland, dernest i nye industriland som Kina, og endelig også i framtidige industriland som India!

Tyskland er dessverre fortsatt kullkraftland: Dels fordi frykten for et nytt Tsjernobyl hittil har vært noe sterkere enn frykten for «global oppvarming». Dels fordi importen av naturgass fra Norge og fra Russland ikke rekker til massiv omlegging fra kullkraft til gasskraft, som i Storbritannia. Også fordi det begynner å bli vanskelig å utplassere (enda) flere vindturbiner på land, i Tyskland som er relativt tett befolket.

Dermed ser energiløsningen for Tyskland ut til å bli offshore vindkraft, og mest fra Nordsjøen som har mer vind enn Østersjøen. Den tyske sokkelen i Nordsjøen er liten, så vindkraft som monner i Tyskland må komme fra andre og fortrinnsvis ekstra grunne deler av Nordsjøen, som britiske, nederlandske og danske deler av Doggerbank: Vindturbiner som står – som påler – på/i sjøbunnen er nå «moden» teknologi, med moderat merkostnad sammenlignet med turbiner på land. Forsøksprosjektet Hywind Tampen viser at flytende vindturbiner ennå er temmelig umoden teknologi, med for store merkostnader!

Arealet på Doggerbank er 17.600 kv.km. Da kan det være plass til 10.000 store vind-turbiner der, med samlet produksjonsevne hundre tusen MW, når det er sterk vind. Noe av denne elektriske effekten bør gå i kraftkabler nordover til pumpekraftverk og til forbruk i Sør-Norge, så «grønt batteri» her «lades opp», og kan levere omtrent like stor elektrisk effekt tilbake til Doggerbank, når det blir svak vind og relativt liten kraftproduksjon der.

Dette innebærer at kabler ut gjennom Hardangerfjorden og ut gjennom Sognefjorden ikke kan fortsette vestover til Skottland, som antydet i den gamle rapporten «Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk»: Kabler ut gjennom Hardangerfjorden må fortsette sørover til Doggerbank. I stedet for kabel ut gjennom den lange Sognefjorden, må det bygges kraftledning(er) over fjellet, fra Sogn til Hardangerfjorden og sjøkabel der!

Det nå utsatte kabelprosjektet NorthConnect er planlagt ut gjennom Hardangerfjorden og direkte til Skottland, fordi det er store muligheter for vindkraft der; på «fastlandet», på store øygrupper, og offshore. Dette kabelprosjektet må nok flyttes nordover til Nordfjord og Shetland: Også fordi det er bedre tekniske muligheter for pumpekraftverk der enn ved Hardangerfjorden og ved Sognefjorden.

Det lavtliggende Strynevatnet har stort nedbørfelt og stort vannareal, og er da velegnet som inntaksbasseng for det nedre av to store pumpekraftverk, med 630 meter pumpehøyde opp til Sygneskardvatna. Da blir det et øvre pumpekraftverk, med ca. 600 meter pumpehøyde videre opp til Kupevatnet. Det er nå senkningsmagasin for Jostedal kraftverk, og kan utvides med oppdemming. Strynevatnet og Sygneskardvatna er deler av et vassdrag som er vernet, så det vedtaket må gjøres om for å kunne bygge pumpekraftverk i Stryn.