Nordkapp-regulering trygger arbeidsplasser

Det er ikke mulig å regulere et areal til «privat.» Reguleringsstatus på den aktuelle delen av platået er «næring».

At platået fortsatt er regulert til næring betyr at kommunestyret har skapt trygghet for våre 33 helårs ansatte og 75 årsverk i Nordkapp kommune. Scandics aktivitet i kommunen skaper dessuten ringvirkninger og for ytterligere 35 helårs jobber.

Klassekampen bør merke seg at i syv av årets tolv måneder er det ikke lønnsomt å drive på Nordkapp. Dagens ordning gjør det mulig for oss å sikre arbeidsplasser hele året.