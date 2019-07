Nok vindkraft – nå gjelder det elektrifisering

Fra Statistisk sentralbyrå: «Norges utslipp av klimagasser har øket med 0.4 prosent fra 2017 til 2018.» Fra Olje- og energidepartementet: « … målet med elsertifikatene er nådd. Siden 2012 er det bygd ut 8.4 TWh fornybar kraft i Norge».

Til det siste burde det vært tilføyd: dessverre har vi ikke hatt en tilsvarende politisk målsetting for elektrifisering. Vi har ikke, eller bare i svært liten grad, benyttet de ekstra TWh'ene (vesentlig fra vindkraft) til å erstatte fossil kraft. Norges utslipp av klimagasser har de siste 25–30 vært stabile på ca. 52 millioner tonn.

Dersom Norge skal oppnå fornybar-målet med 40 prosent reduksjon i utslipp av klimagasser fram til 2030, altså på bare 11 år, er en rask elektrifisering av vår fossilbaserte energibruk tvingende nødvendig. Her mangler det ikke på «råstoff» i form av fornybar kraft. Vi har lenge hatt et overskudd av slik kraft. De siste årene har det vært på 10–15 TWh, og fram mot 2030 vil dette øke til opp mot 20–30 TWh som er hva vi trenger for å nå fornybar målet for 2030.

Elektrifisering av storforbrukerne av fossil kraft, industri og tungtransport på land, sjø og i luft, er tema i en interessant rapport fra Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (Menon-rapport nr. 29/2019). Den konkluderer med at, gitt betydelige investeringer i forskning og utvikling, kan det ventes en samlet verdiskaping innen elektrifiseringsteknologi på over 200 milliarder inkludert over 100 000 årsverk.

Det forventes samtidig at med vår ekspertise, som et av de mest elektrifiserte land i verden, bør Norge ha et særlig godt utgangspunkt hva angår eksportmuligheter innen elektrifisering-teknologi.

NVE har nylig sendt ut «Forslag til Nasjonal Ramme for Vindkraft». Men det hjelper lite på Norges klimautslipp å «pøse på» med mer vindkraft. Det er krafttaket innen elektrifisering og – energieffektivisering som mangler.