Noen spørsmål til Norsk vegansamfunn

Dette er ikke et angrep på veganeres soleklare rett til definere egen diett. Jeg velger selv bort enkelte matvarer utfra etiske vurderinger. Uten at jeg trenger å kringkaste hva disse er. Faktisk ender jeg opp med å spise mest kjøtt fra egne dyr som jeg vet har hatt et godt liv.

Det jeg er mer skeptisk til er Norsk vegansamfunns «politiske» virksomhet. Der de virker mest opptatt av å bestemme over alle andre under dekke av å snakke for «min syke mor», dyrenes stemme eller å «leke gud». Det er uansett uangripelig, for dere har «sett lyset». Eller som et gammelt munnhell sier oss: Den omvendte synder er den største moralist.

Det jeg undrer meg over og gjerne vil ha svar på er:

Hvordan skal avviklingen av kjøttproduksjonen foregå? Skal dyrene slippes fri? Med påfølgende dyretragedier.

De færreste produksjonsdyr er rustet til å leve et «fritt» liv. Og å klare seg selv. En såkalt naturlig død i naturen medfører en langt større smerte enn det som skjer på slakteriene. Et «fritt liv er et evig jag for å skaffe seg mat. De «frie» husdyrene vil rasere alt som finnes av planteproduksjon og dermed føre til en humanitær katastrofe. I tillegg vil det forrykke naturens balanse og påvirke artsmangfold.

Eller skal alt slaktes ned?

Finnes det flere alternativer?

Og hvem står igjen uten blod på hendene?