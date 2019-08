Noen oppklaringer om Nasjonalmuseet

Erling Kjekstad skriver i en kommentar 3. august at takhøyden i den tekniske mellometasjen i det nye Nasjonalmuseet er 1,65 meter. Dette har blitt en sannhet i media, men her må noen oppklaringer til.

For det første er høyden 1,89 meter under taket, men på grunn av monterte rør varierer høyden fra litt over en meter til 1,89.

For det andre er det ingen teknisk etasje, men en sjakt. Det er ingen som skal arbeide i denne sjakten når museet åpner. Bygget har derimot en kjeller der mesteparten av de tekniske rommene er plassert.

Museet har 13.000 kvadratmeter med utstillingsarealer. I første og andre etasje, der samlingsutstillingen skal være, er gjennomsnittshøyden 4,5 meter. I de mindre rommene er den 4,2 og i Munch-rommet er den fem meter. I den store Lyshallen, der skiftende utstillinger skal være, er høyden 7,4 meter under taket.

Statsbygg er opptatt av Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og i dette prosjektet er det ansatt ekstra ressurser – en rådgiver og en LO-koordinator, som arbeider for å sikre at de som arbeider på byggeplassen har det bra.