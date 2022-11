Noe er råttent i kongeriket Norge

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hva er det vi holder på med, egentlig? Alle ønsker et godt, trygt og velfungerende sykehustilbud. Men får vi det? De som jobber på sykehus er noen engler, og ingen skal være i tvil om at de tar godt vare på oss om vi blir syke. Men til hvilken pris?

Våre folkevalgte på Stortinget har overlatt ansvaret for vårt helsetilbud til helseforetakene. Styring og kontroll er overlatt til regjeringen ved helseministeren.

Likevel kommer Stortinget iblant med vedtak som helseministeren må følge opp. Vedtak som enten ikke følges opp eller ikke forstås av helseforetakene, eller som oppfattes som noe helt annet enn intensjonen.

Det finnes eksempler på dette innen blant annet styrking av psykisk helse, føde og rehabilitering. Begrunnelsen for å ikke gjennomføre et tiltak er gjerne at det ikke finnes fagfolk.

Resultatet kan bli at tilbudet i stedet bli lagt ned, eller så sentraliseres tilbudet til dagtilbud hvor vi stadig må reise lengre for å få et dårligere tilbud enn vi i utgangspunktet hadde.

Hvorfor finnes det ikke nok fagfolk?

Helseforetakene prøver å drive «butikk». Pasientbehandling er produksjon, pasienter er biomasse og ventelister er ordrereserver. Vi er med andre ord ikke omtalt som pasienter lenger, men som ting.

Helseforetakene drives av et voksende antall byråkrater, konsulenter og styremedlemmer som gjerne kan omtales som styregrossister som gjerne flyttes rundt enten som ledere av sykehus og/eller styrer i forskjellige helseforetak, også omtalt som helseadelen.

De skal sikre at vi får et trygt helsetilbud, men vil gjerne sentralisere sykehus, bygge for små sykehus og anbudsutsette pasienttransport med fly, helikopter, ambulansebåter og taxitjenester for å spare penger.

Pasienttransporten går sjeldnere, og med lavere fart. I tillegg blir antall ansatte redusert, og de som er igjen må springe fortere. Jeg forstår godt at våre engler ikke gidder å jobbe i dette «rotteracet» og kaster inn håndkleet.

Det er jo ikke rart vi mangler fagfolk når ledelse/styrer ikke tar vare på sine ansatte, men forlanger at de skal springe fortere. Det hjelper lite å utdanne flere når de ikke orker arbeidspresset og slutter. Hva hjelper det at vi klapper for dem når det er en pandemi, og vi ikke tar vare på dem når vi vender tilbake normalen og de er utslitt? Det blir rimelig hyklersk.

Jeg vil påstå at det var en gedigen systemfeil å innføre helseforetaksreformen, og at helseforetaksmodellen kun gjør dette verre. Det begynner å ligne en måte å lede på som minner om land vi ikke liker å sammenligne oss med, autoritært og med knebling av kritikk.

Det er på tide med en skikkelig opprydding, og det må erstattes av mindre byråkrati, stedlig ledelse med egne budsjett, og finansiering av nye sykehus må holdes utenfor driftsbudsjettet og styres av Stortinget. Vi må få tilbake en demokratisk styring.

Og helseminister Kjerkol, det hjelper ikke å filleriste modellen, den må fjernes.