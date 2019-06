Nødvendig røntgenbehandling

Helsepolitisk talskvinne for Frp Åshild Bruun-Gundersen kommer i Nationen den 19. juni med en besnærende og tilsynelatende meget omsorgsfull løsning på at 800 personer står i kø for å få CT og MR ved Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Man kan utnytte ledig kapasitet hos private aktører.

Jeg ønsker selvfølgelig at disse menneskene ikke skal stå i kø overhodet. Det som imidlertid begrenser røntgenkapasiteten på Radiumhospitalet og Rikshospitalet er Helsereformen som krever at Helse Sør-Øst skal gå med overskudd før de får råd til å investere i økt kapasitet, flere røntgenleger og nytt moderne utstyr.

Denne spinkingen og sparingen går utover pasientene. Så lenge man ønsker å opprettholde den forhatte Helsereformen og Foretaksmodellen med krav om overskudd, og heller foreslå en løsning om å bruke ledig privat kapasitet enn å avskaffe Helseforetakene og øke budsjettene til sykehusene, vil det offentlige Helsevesen forvitre.

Det blir mer og mer privatisert og konkurranseutsatt, noe som ser ut til at er både regjeringen og Ap sitt mål når de er for TISA, som vil kreve full konkurranseutsetting og privatisering av offentlig sektor.