Er det urettferdig at ansatte på Tine Heimdal skal få jobbe kun 6 timer, når jeg må jobbe 7,5?

6 er bra. 6 gjør hverdagen bedre. 6 gir deg økt overskudd og glede. 6 er faktisk noe helt fantastisk! Alle erfaringer tilsier at 6 er bra, hver dag!

I alle fall i Trøndelag.

Dette kunne vært innledningen til en novelle for voksne, men det er det ikke. Det er selvfølgelig snakk om 6-timersdagen ved Tine sentrallager Heimdal.

Nå blir det aldri mer sekstimers arbeidsdag ved anlegget. Det har sentral ledelse i Tine bestemt, til tross for at ansatte på Heimdal har levert på sine mål i avtalen. Hele tiden!

For det er selvfølgelig ikke slik at de fikk sekstimersdagen «gratis». Den kom med noen forpliktelser også.

Sentral ledelse har også bestemt at ansatte ved Tine Heimdal skal få nødvendig tid å omstille seg til en drastisk endring i arbeid og privatlivet. Den nødvendige tiden har de vært så snille å tidfeste også: Frem til 1. september.

Jeg undres over hvor mange ansatte som er blitt forespurt om hvor lenge de mener en slik omstilling tar. Svaret er nok at det er så få at du skal slite med å finne noen å spørre. Men tanken var vel aldri å lytte til hva de ansatte virkelig trenger...

Samarbeid i arbeidslivet handler om å finne den beste måten å drive bedriften fremover på, med tanke på HMS, arbeidsglede, effektivitet og økonomi. Den beste måten kommer sjelden av at noen såkalt blåruss, bestemmer hva denne måten skal være.

Når en partssammensatt prosjektgruppe leverer en rapport om ulike alternativer for hvordan ansatte ved Heimdal kan jobbe, og hvilke økonomiske besparelser det kan få, er det veldig underlig at sentral ledelse mener at potensialet ligger mye høyere enn det rapporten tilsier.

I mine ører er det det samme som å si at sentral ledelse har mistillit til prosjektgruppens arbeid, og at jobben de har brukt store ressurser på å utføre, er mer eller mindre bortkastet. Da må man kanskje fort se på om ledelsens representanter i prosjektgruppen bør se etter andre jobber, eller om noen utenfor gruppen har litt for høye tanker om seg selv.

Tillitsvalgte i prosjektgruppen er valgt av ansatte til å ivareta ansattes syn, mens ledelsen ansatte i prosjektgruppen er med grunnet deres kompetanse innenfor utredningen.

En annen innfallsvinkel som nok beskriver saken bedre, er vel at uansett hva prosjektgruppen hadde konkludert med, ville nok sentral ledelse uansett ha ønsket å si opp sekstimersdagen.

Det er fascinerende hvordan sentrale ledere bevisst prøver å skape en diskusjon om urettferdighet mellom enkelte arbeidere, grupper eller anlegg, i kampen for å rettferdiggjøre sentral ledelse sin oppsigelse av avtalen. En avtale som har ført til økt lokalt samarbeid, økt arbeidsglede, redusert sykefravær og bidratt til god økonomi for Tine.

For det er vel urettferdig at ansatte på Tine Heimdal skal få jobbe kun 6 timer, når jeg må jobbe 7,5?!

Dersom vi begynner med slike tanker kommer vi fort inn på flere saker som våre rettferdighetsdisipler burde følge opp. Da må vi også spørre oss:

• Hvorfor skal ledere ha flere millioner i lønn, mens de som gjør det verdiskapende arbeidet, skal tjene mye mindre?

• Hvorfor skal ledere få slippe å dokumentere all sin tid på jobb, men andre må stemple inn og ut?

• Hvorfor skal ledere få fri på alle røde dager hele året igjennom, men andre må jobbe?

• Hvorfor skal ledere få slippe å jobbe kveld, natt og helg, mens andre må forsake familiens kjernetid?

• Hvorfor er ledernes helse viktigere enn andres helse?

• Hvorfor er ikke mitt liv verd like mye som ditt?

Jeg har selvfølgelig også lyst til å jobbe sekstimers arbeidsdag, men jeg erkjenner at det er litt vanskeligere å få til det på min arbeidsplass, enn på Heimdal. I alle fall enda.

Det betyr ikke at det er feil at Tine Heimdal har sekstimers arbeidsdag.

Ansatte og lokal ledelse har tross alt lagt ned en formidabel innsats for å skape det beste resultatet for Tine. Sekstimersdagen hjalp til med det, og da mener jeg at det er helt rett at de fortsetter med en annen arbeidstidsordning enn den jeg går.

Så kan det hende de sammen må se på om den bør endres noe, men det påvirker ikke meg noen ting.

Når lokale parter er samstemte og vet hva som fungerer best for nettopp dem, er det meget bemerkelsesverdig at sentral ledelse mener å vite det bedre enn dem. Det blir som om at dine svigerforeldre skulle bestemt alt som skjer i ditt hjem. Med din samboer og dine barn. De er tross alt høyere i organisasjonen (les; slektstreet), og er selverklærte eksperter.

De skal bestemme hvordan du som mor og far skal oppdra dine barn for at de skal bli best på skolen, på fotballaget eller springe raskest av alle. De skal prioritere å sette krav og forpliktelser til sine barnebarn uten at de ser hvordan det påvirker dem i hverdagen.

Uten at de kjenner til hva de virkelig trenger.

Uten at de ser og føler hvordan de har det.

Uten at de gjør det som virkelig er best for barnebarna.

Uten at de behandler dem etter deres forskjellige styrker og svakheter.

De vet tross alt, med sin ekspertise, hva som er best for dem!

Nå tror jeg ikke det er noen svigerforeldre som er så pågående og styrende ovenfor sine barnebarn. Slik bør ikke en sentral ledelse være i arbeidslivet heller.

I store bedrifter er det vanlig at øverste ledelse setter en retning alle skal følge, en såkalt visjon. Men dersom de samme folkene samtidig skal bestemme hvordan du skal komme deg dit, hvor fort du skal komme deg dit, hvor mange som skal hjelpe deg til målet, og at du skal ha på deg mørkeblåe klær, etterlates det ingen påvirkningsmulighet til de utførende parter.

Det kalles ikke samarbeid! Ett slikt arbeidsliv er ikke det jeg tolker ut fra vår felles hovedavtale. Den er tross alt laget for at ansatte skal ha reell medinnflytelse, at partene skal samarbeide og bidra til økt verdiskaping, produktivitet, godt økonomisk resultat for bedriften, til trygge og gode arbeidsplasser for alle ansatte.

Trygge og gode arbeidsplasser skapes ikke dersom alle beslutninger skal tas i tigerstaden langt utenfor der den meste av den reelle verdiskapningen foregår.

Samarbeid og forståelse er viktig i alle forhold.

På Tine Heimdal hadde det kanskje vært det beste å berge noe 6. Kanskje det beste hadde vært 6,5. Det hadde mest trolig vært bedre for både ansatte og sentral ledelse enn null 6.

For litt 6 unner vi jo alle.