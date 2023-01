Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det skjedde i en artikkel om den nye dyrevelferdsmeldinga som Nærings- og matdepartementet jobber med. I reportasjen bekrefter Mattilsynet at no-kill er ulovlig hvis det ikke er begrunnet i spesielle forvaltningsbehov, og at det eneste holdbare motivet for sportsfiske (juridisk og moralsk) er død fisk som ender på en tallerken.

Sist sommer fisket jeg mye. Og jeg fisker bare i min kjære Rena, jeg føler ingen dragning mot andre steder. Den lokalkunnskapen jeg har er en viktig del av det hele. Hvis jeg får stor fisk, så er det ofte fordi jeg vet nøyaktig hvor jeg skal lete. Sånn er det for andre også – de stikker ikke innom, de lever med elva, år etter år.

Det handler ikke bare om å få fisk, selv om målet alltid er å lure storørreten. Jeg vet ikke om noen mer intens opplevelse enn å fiske på stor, vakende ørret. Tilfredsheten ved å få til fluekasting under vanskelige forhold er også viktig, for jeg skal hilse å si at jeg ikke er noen naturbegavelse, og har måttet trene mye. Men det er helheten, med andunger som vokser opp hvert år og bevere som ser ut til å bli flere.

Oter ser jeg ganske ofte, og i fjor tok en av dem en andunge rett foran øynene mine. Ei regulert elv omgitt av hogstflater og Forsvarets øvingsfelt blir til ekte natur, og er en viktig lenke til et dypere naturengasjement – kanskje nettopp fordi det noen ganger kjennes som om denne smale stripa med vann og belter av skog er alt som er igjen.

Det er ikke riktig, selvfølgelig. Det er fortsatt mer natur igjen. Men den forsvinner i høyt tempo, og elva i skumringen er god å ha når det røyner på.

Det er tørrflue som gjelder i Rena, både for meg og mange andre. Det betraktes av mange som en lite effektiv fiskemetode, men da det moderne fluefisket eksploderte på 1980-tallet, bidro det raskt til overbeskatning.

Resultatet ble en tynnere bestand, og mange begynte å sette fisk ut igjen, slik de hadde lest om i amerikanske fiskeblader. Dette har nå blitt en del av kulturen og er en selvfølge både for lokale og tilreisende fiskere. Sammen med fangstbegrensing fra et framsynt elveeierlag, har det vært en suksess.

Det er mange sider ved no-kill vi må tenke nøye over, og det er mye som ikke kan forsvares. Men det handler om redskapstyper, metoder og omfang. Slikt må diskuteres, og begrensninger (selvpålagte og i form av regler) aksepteres.

No-kill eller ikke er et sidespor. Produksjonsmotivet er bare i beskjeden grad til stede i sportsfiske i dag. Andre motiver – som mine – kan ikke avvises som uetiske, gjennom å rakke ned på no-kill som «lek med liv» og «egoistisk underholdning». Og da i motsetning til akkurat den samme aktiviteten når den ender med at fisken dør. Det er et snevert og snusfornuftig perspektiv.

Hvis produksjon er målet, er normene tydeligvis mindre strenge. Husdyrhold, akvakultur og kommersielt fiske slipper unna med mye. Det er ikke bare fordi produksjon og ressursutnyttelse anses som moralsk mer høyverdig, men også fordi det ikke er lett å skubbe seg på mektige industrier. Sportsfiskere som setter ut igjen fisken, og ikke lar den pines i et garn eller kveles i et lasterom, er derimot lette å ta.

Det finnes mange unntak fra det påståtte forbudet mot no-kill, som minstemål, feil art, og så videre. Fisk som settes ut av slik grunner lider like mye som den som settes ut for å øke en bestand. Om det er fiskens lidelse man er opptatt av, er det sportsfiske i seg sjøl man må diskutere. Og vi må ikke bare tåle, men ønske velkommen, en slik debatt.

Dyrerettighetsforkjempere som Noah har et konsekvent og forståelig perspektiv når de sier nei til all manipulering av dyr når det bare tjener menneskenes interesser. En slik inngang kan ikke avvises.

Tvert imot, det er lett å se at vårt menneskesentrerte utgangspunkt er problematisk. Jeg har ikke tenkt å gi opp fisking med det første, men det jeg holder på med har konsekvenser jeg ikke kan ta lett på. Saken er bare at jeg ikke kunne tatt lettere på det om jeg hadde slått hver eneste ørret i hodet og tatt den med hjem.