No future!?

Den offentlege debatten vert meir og meir dominert av meiningar langt utanfor vanleg folkavit og sunn fornuft. Klimafundamentalistar, dyrevernarar, veganarar, vaksinemotstandarar, sjamanar…

Kjøt skadar klima. Kjøt skadar helsa. Pelsdyrnæringa er vedteken avvikla. Vi må slutta å reisa. Å få barn er det mest klimafiendtlege vi kan gjere. Siste frå MDG sitt landsmøte er at kyllingproduksjonen må leggast heilt om – eller avviklast. Kva blir det neste?

Greta Thunberg, eit barn utan føresetnader for å skjøna det ho snakkar om, får tala til EU-forsamlinga og FNs klimamøte. Alle jattar med. Bra at ungdomen engasjerar seg, må vita. Kor er den kritiske journalistikken? (Jodå, eg er klar over at Nationen forsvarar både kua og pelsprodusentane).

Men toppen til no er Gaute Eiterjord, leiar i Natur og Ungdom. Han uttaler i Nationen 23/5 «Vi streika for å gi politikarane eit tydeleg signal om at det ikkje er nokon vits i å studere for ei framtid vi ikkje får».

Meiner han at kunnskap og kompetanse ikkje trengst når klimaet skal gjennom apokalyptiske endringar?

Eller vert det slett inga framtid i det heile? Kven skal stoppe klokka?