NLR gir bønder råd om ny teknologi

I Nationen 8. juli skriv seniorforskar Gunn-Turid Kvam i Ruralis om behovet for ny kunnskap kopla til bruken av ny teknologi i landbruket. Det er lett å kjenne seg att i det ho skriv.

Les teksten til Gunn-Turid Kvam her:

Noreg er av dei aller fremste i verda i bruk av teknologi i husdyrproduksjonen. Også når vi kjem utom fjøsdøra, er mange norske bønder langt framme. Til no har det vore veldig lite rådgiving å hente her. Særleg har det vore lite tilgang på nøytral kunnskap. Dermed har vi heller ikkje hatt rådgivarar som har drive utviklinga framover.

Dette tar NLR tak i no. I løpet av kort tid har vi fått på plass sterke rådgivarar som dekkjer breitt både geografisk og fagleg. Så godt som alle dei ti NLR-regionane har minst ein rådgivar i maskinteknikk og presisjonslandbruk på plass. Vi skal vere tett på bonden, og utveksle kunnskap og erfaringar. Teknologikunnskapen skal også hevast mellom rådgivarane i andre fag, og mellom alle som elles arbeider opp mot landbruket. Mellom anna har vi god dialog både med styresmakter og maskinbransje.

Denne jobben er slett ikkje liten. Vi har laga ei liste over alt vi skal og bør ha kunnskap om, med over 30 temapunkt. Alt frå signalkvaliteten på korreksjonssignala for posisjonsbestemt landbruk, til noko så klassisk som korrekt innstilling og bruk av plog. For å sikre at alle norske bønder har tilgang til denne kunnskapen, samarbeider vi tett oss imellom, og vi arbeider med å utvikle rådgivinga vår så den skal vere lett tilgjengeleg. Vi har ikkje alle svara enno, men vi ser tydeleg verdien av å bygge ei sterkare rådgiving her.

Vi kan seie både ja og nei, fordi vi er nøytrale, og rådgivaren har same betalinga uansett kva svaret måtte bli. Du kan gjerne få til råd at det best for deg er å kjøpe utstyr for fleire hundre tusen kroner – viss det er det rette. Du kan også få til råd at det i din situasjon er lite å hente på ei slik investering. Eller kanskje er rett å vente i to år, til teknologi som er i kjømda vonleg er komen på marknaden, fordi det vil passe best til dine behov. Eit anna råd vi ser behov for å gi, er å bli enda flinkare til å stille inn og bruke utstyret du alt har best mogleg. Det er lite vits i å køyre med to centimeters nøyaktigheit i sideretning om toppstaget på gjødselspreiaren er for langt.

Den digitale jungelen har tetna til dei seinare åra. Ikkje berre er her ein hærskare av leverandørar som kjempar om deg som kunde (og det du har av data) – her er også store aktørar som rir fleire hestar på same tid. I landbruket kan vi generere enorme mengder data, og vi har i lange tider også nytta oss av slike innsamla data for å utvikle oss vidare. Det suksessfulle norske avlsarbeidet er eit godt døme. Men kva system, levert av kven, skal du som bonde og vi rundt deg kople oss på? Og kva skjer med det du gir frå deg av informasjon? Det er spørsmål som vi i NLR er opptekne av, der svaret verken er enkelt eller eintydig. Får du litt råd, er det lettare å sjå ein retning gjennom denne jungelen, sjølv om den endelege vegen nok enno ikkje er peika ut.

Med stordata, internasjonal forsking, avanserte satellittar og kraftfulle databehandlingssystem, påstår nokre at det einaste du som bonde treng å gjere, er å putte inn ymse informasjon, så kjem svaret på mobilskjermen nærast med to strekar under. Somme gongar er det så enkelt. Andre gongar er det slett ikkje det. Då treng du folk som kan forstå, som du kan diskutere med. Ein rådgivar som har ein fagleg bakgrunn til sjå samanhengar mellom biologien, teknologien og dei digitale støtteverktøya, og som også forstår kvardagen du som bonde står oppi.

Det er ingen tvil om at bruken av posisjonsstyrt landbruk og digitale støtteverktøy verkeleg vil skyte fart i åra som kjem. Teknologi som for få år sidan var eksotisk og «berre for dei store» vil om få år vere heilt normalt, for nesten alle norske bønder. Vi i NLR skal vere med på den utviklinga, for å støtte deg til å ta dei rette vala, og for å hjelpe deg til å få fullt utbytte. For det er då det er kjekt: Når du føler at du gjer rett, at du får det til, og at du ikkje står åleine om det skulle butte. Vi i NLR skal vere med deg på dette, med kompetanse for framtida!