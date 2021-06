Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

«Not in my backyard», eller NIMBY er engelsk uttrykk for noe som er vanlig også her; men som det mangler norsk uttrykk for: Vi vil ha vekst og utvikling; men vi vil ikke ha «inngrep» der vi bor!

Denne holdningen er tydelig også i «Faglig Snakka»-artikkel, som tre akademikere i Vestlandsforskning har skrevet (2. juni): De spør om det er riktig å kutte trær for å kutte klimautslipp, og svarer at naturmangfoldet er like viktig som klimaet. Helhetsinntrykket av artikkelen er at de prioriterer naturmangfold foran klimatiltak.

Disse forskerne mener at produksjonsanlegg for vannkraft, vindkraft, solenergi og annen fornybar energi «påvirker naturmangfoldet negativt». Derfor vil de redusere energiforbruket, for å kunne verne all ennå «intakt» natur. Er det realistisk, i lite land som er del av stor verden, med enormt behov for ny energi? Ny energi treng dels for å erstatte veldig mye fossil energi, og dels for å komme ut av «fattigdomsfelle» som temmelig mange utviklingsland ennå er i! Det trengs temmelig mye ny energi, bare for å «løfte» levestandarden i India opp til det nivået som nå er i Kina!

Et hovedpoeng i artikkelen er at biomasse (f. eks. flisfyring) angivelig «gir» 2-3 ganger mer CO2 i atmosfæren i 2050 enn bruk av fossil energi. Da er det nok satt opp et temmelig spesielt regnestykke, der «tap» av CO2-binding i 30 år etter snauhogst av et skogareal er det største tallet. Og så er det vel forutsatt at alt trevirket fra det arealet brennes og bidrar til mer CO2 i atmosfæren, så ingenting bevares i trekonstruksjoner? Dette er temmelig søkt; for det er velkjent at hovedproduktet i norsk skogbruk er tømmer som kan sages opp til byggematerialer, til bruk i varige trekonstruksjoner.

Den virkelige klimakrisen har ikke kommet ennå, og vil neppe komme i 2050. Det er rimelig å anta at den vil komme ved år 2100, med bl. a. nedsmelting av mye landis på Grønland. Da kan det settes opp et helt annet regnestykke, med bevaring av rimelig andel av trevirket som tas ut av skogen nå i trekonstruksjoner, binding av temmelig mye CO2 i ny tregenerasjon helt til ca. år 2100, og lagring av temmelig mye karbon i hogstmoden skog da.

Forskerne avslutter med å fordømme tiltak i Klimakur 2030: De nevner treslagskifte, og mener vel granplanting der det ikke er naturlig gran generelt, og spesielt sitkagran som vern mot vind ute på kysten. De nevner også utplassering av vindturbiner på kystlynghei som «uting». Med det mener de vel at all norsk natur er verneverdig, og at kraftproduksjon har liten verdi.