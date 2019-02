Nibios grunnlag er faglig

Odd Hagen kommenterer i Nationen 6. februar Nibios utredning av konsekvenser av forbud mot oppdyrking av myr. Jeg gjorde rede for Nibios arbeid med dette i min kommentar til Siv Mossleths kronikk i Nationen den 11. januar.

Hagen antyder at Nibio har holdt tilbake kunnskap, og at vi også har utelatt å omtale relevante problemstillinger. Han oppgir ikke dokumentasjon for disse påstandene. Siden vi ikke vet hva han bygger sine antydninger på, kan vi heller ikke gi noen konkrete kommentarer til dette.

Når Nibio utreder faglige spørsmål, legger vi vekt på å bruke den til enhver tid best tilgjengelige kunnskap knyttet til spørsmålet som ønskes besvart. Formålet med utredningen om myrdyrking var å bidra med kunnskapsgrunnlag knyttet til konsekvenser av eventuelt forbud mot oppdyrking av myr. Våre beregninger er gjort innen rammen av det regelverk som gjelder for det offisielle klimagassregnskapet.

Drøfting av spørsmål knyttet til f.eks. naturlige prosesser og utslipp som ikke er inkludert i klimagassregnskapet var ikke en del av dette oppdraget. Det kan være verdt å presisere at de offisielle regnskapene ikke tar hensyn til metanutslipp fra myr i naturtilstand, eller for den saks skyld drøvtyggere som hjort eller elg – som for øvrig det er grunn til å tro har økt betydelig de siste 50 årene.

Nibios omtale av behovet for mer dyrket jord er ikke uttrykk for politiske vurderinger. Det Nibio har gjort er å beskrive ulike scenarioer for forbruksvekst og produksjonsutvikling, og hva ulike utviklingsforløp vil kunne ha å si for arealbehovene. Det kan neppe sies å være politisk betraktning.

Nibio er tydelige på at det er mangel på kunnskap og dermed også usikkerhet om flere forhold knyttet til myr og myrdyrking. Vi arbeider derfor kontinuerlig med utvikling av kunnskap om jord, myr, ulike dyrkingsmetoder, effekter på både planteproduksjonen og utslipp av klimagasser ved ulike løsninger.