Nibio-rapporten og kompensasjon til pelsdyroppdrettere

Landbruks- og matdepartementet sendte torsdag 22. november forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr på høring. Høringsnotatet beskriver samtidig et forslag til en ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere som rammes av forbudet. Begrunnelsen for forslaget om kompensasjon og innretningen på ordningen er omtalt i høringsnotatet. Når høringsfristen er ute, vil jeg vurdere alle høringsinnspillene og eventuelt justere forslaget.

Nationens artikkel lørdag 24. november gir likevel grunnlag for en kommentar allerede nå. I ingressen står det at tallene fra Nibio ikke var tenkt brukt til utregning av kompensasjonsordningen, og det spørres i artikkelen om grunnlaget for Nibios tall var godt nok. Da er det grunn til å slå fast at det ikke er foreslått at Nibios tall skal ligge til grunn for utmåling av kompensasjon.

Bakgrunnen for departementets bestilling til Nibio var Jeløya-plattformen og intensjonen om å foreslå et forbud mot hold av pelsdyr og en kompensasjonsordning for pelsdyroppdretterne. Dette betyr likevel ikke at tallene fra Nibio er bestemmende for hvor mye kompensasjon som utmåles til den enkelte oppdretter, eller hvor mye som samlet kommer til utbetaling. Prinsippene for utmåling av kompensasjon for ikke-realiserbar kapitalbeholdning er beskrevet i høringsnotatet. Det er disse som vil være avgjørende, og ikke Nibios tall. Den konkrete utmåling må baseres på dokumentasjon fra den enkelte pelsdyroppdretter som krever kompensasjon.

Tallene fra Nibio er brukt for å anslå hva kompensasjon for ikke-realiserbar kapitalbeholdning vil koste for staten. Det er ikke lagt skjul på at det er en usikkerhet knyttet til tallene, men etter høringsforslaget har altså ikke dette noen betydning for den kompensasjonen den enkelte oppdretter vil få. Jeg avventer nå høringsinnspill både fra næringen og fra andre interessenter.