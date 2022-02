Nibio har verken konkludert om avlingsnivå eller gitt råd om spredeareal

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Som forfattere av denne ønsker vi her å peke på feil som journalisten og redaktør har gjort når de har referert og trukket sine konklusjoner fra denne.

Vi har beskrevet og diskutert konsekvenser for jordbruksdrift og vannmiljø av fire ulike alternativer for tillatt spredemengde av fosfor på jordbruksarealer.

Nationen skrev på lederplass at Nibio har konkludert at ei maksimumsgrense på 2,1 kg P/daa/sesong er det fosforet et areal kan tåle. I rapporten konkluderes det ikke om noe. Vi har lagt fram og drøftet i alt fire ulike alternativer.

Les også: Gjødselkart må stemme med terrenget

Ett av dem er innføring av det svenske spredearealkravet på 2,2 kg P/daa/år. Rapporten oppsummerer med at dette vil kunne ha stor negativ effekt for bonden, og litt negativ effekt på vannkvalitet.

Annonse

Les også: Nibio avviser å ha stilt bønder i eit dårleg lys på feil grunnlag

Nationen gjør videre et poeng av at vi har brukt usikre og for lave avlingstall for grasproduksjon og refererer at vi har brukt 527 kg TS/daa som retningsgivende for Trøndelag.

De faktiske verdiene som vi har lagt til grunn, er 643-712 kg TS/daa for Sør-Trøndelag og 715-782 kg TS/daa for Nord-Trøndelag. Dette stemmer overens med det som NLR Trøndelag oppga som normalavlinger i et intervju i avisa 27. januar.

Vi har også belyst hva det har å si for fosforuttaket om en legger et enda høyere avlingsnivå til grunn. I vårt alternativ 2 er maksimalavlinger for en rekke ulike distrikt lagt til grunn. For Midt-Norge er dette satt til 1180 kg TS/daa. Dette samsvarer også bra med de høyeste avlingene som NLR Trøndelag oppgir i intervjuet, på 1140 kg TS/daa.

Da vi skrev rapporten, var vi klar over at de sjølrapporterte avlingstallene som ligger til grunn for SSB sin statistikk, er usikre. Vi hentet derfor inn to ulike tidsserier, og i oppsummeringen i rapporten la vi det høyeste alternativet til grunn. Dette ble valgt blant annet fordi nivået på 976 kg TS/daa i Rogaland stemte godt overens med tidligere rapportert forventet avling fra NLR i Rogaland på 1000 kg TS/daa.

I ettertid så vi at vi hadde tolket tallene fra SSB for å være helt tørre avlinger og ikke som høyavlinger med 15 prosent vatn. Denne feilen gjorde at vårt estimat for fjernet mengde fosfor i avling ble 18 prosent høyere enn om vi hadde brukt serien som om den representerte høy. Dette har altså ikke bidratt til noen undervurdering av avlingsstørrelsen.

Vi regner med at Nationen bekrefter for sine lesere at vår beskrivelse av de faktiske forhold stemmer.