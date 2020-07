Nettleie for industri og andre strømkunder

Nå har mange kunder en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av koronapandemien. Derfor har vi valgt å utsette å ta inn noen av inntektene våre, slik at vi neste år faktisk reduserer vår andel av nettleia med 20–25 prosent. Det vil innebære at både husholdninger og de aller fleste bedriftene får lavere nettleie i 2021 enn de gjør i år, også de største industriforbrukerne. Denne reduserte nettleien har vi søkt regulerende myndigheter om å gjennomføre.

Både husholdninger og industri trenger stabil tilgang på strøm. Med det grønne skiftet og nye arbeidsplasser øker strømbehovet i Norge, og derfor bygger vi ut motorveiene for strøm – sentralnettet – i store deler av landet. Kostnadene for å bygge ut, vedlikeholde og drifte strømnettet, blir fordelt på alle som bruker det gjennom nettleien. Disse kostnadene må fordeles på riktig måte, ut fra de retningslinjene myndighetene har satt.

Alle strømbrukere skal betale ut fra hvordan de bruker nettet. For den industrien som bruker aller mest strøm, har nettleien fra Statnett vært lavere enn for annen industri, næringsbygg og husholdninger. Dette er fordi disse spesielt store forbrukerne også er nyttige for driften av ledningsnettet. Rabatten har variert mellom 6 og 86 prosent.

Kraftsystemet har endret seg mye de seneste årene, og elektrifiseringstakten i samfunnet gjør at denne sterke utviklingen fortsetter. Vi er en del av et nordisk kraftsystem og har gjennomført store investeringer i nytt nett i hele landet. Fortsatt er kostnadene for å overføre strøm i det norske sentralnettet blant de laveste i Europa.

Også industribedriftene med størst forbruk har nytte av et oppgradert strømnett. De har behov for sikker strømforsyning der de er, og de kjøper ikke nødvendigvis strømmen sin i nærområdet slik de gjorde tidligere. Derfor ser vi ikke lenger at det er riktig å gjøre så stor forskjell mellom de store industrikundene, og vi kan ikke se at vi kan forsvare å gi enkeltkunder opptil 90 prosent rabatt.

Statnett har derfor gått inn for at alle de store industriforbrukerne får lik rabatt på nettleia, 50 prosent. Vi beholder også rabattordningen som gir lavere nettleie for dem som er lokalisert nær kraftproduksjon i nettet.

Dersom store industribedrifter skal ha høyere rabatt, må andre strømkunder betale mer. Det ville være vanlige husholdninger, offentlige bygg, næringsvirksomhet og industri med lavere strømforbruk som da tok en større del av regninga, noe som ville være i strid med de retningslinjene vi skal følge.

Hvilke ledninger som inngår i sentralnettet, avhenger av hvilken funksjon de har. Sentralnettet i Norge er nettet på de aller høyeste spenningsnivåene, i all hovedsak på 300–420 kilovolt.

Noen steder i Norge har vi imidlertid ikke hatt ledninger på så høye spenningsnivåer. Der har derfor mindre ledninger gjort jobben som sentralnett. Når vi så har bygget ut nye ledninger med større kapasitet for å gjøre strømforsyningen sikrere, har disse nye, større ledningene overtatt "sentralnettsjobben". Da har vi søkt myndighetene om å la de mindre ledningene bli regionalnett. De blir da regionalnett og tarifferes som det, uansett hvem som eier dem. Vi har ønsket å selge til selskaper som eier øvrig regionalnett i området, slik at regionale selskaper kan utvikle og drifte det totale regionale nettet på en rasjonell måte.

Statnett skal sikre at alle nye og gamle strømbrukere har strøm i kontakten. Vi skal sørge for en effektiv utvikling av fremtidens kraftnett og en riktig fordeling av kostnadene. Det er vårt ansvar.