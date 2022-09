Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I Nationens leder 30.8 tas det til orde for at Nesna trenger tid. Jeg er redd man ved vedtaket om Nesna ikke har tatt høyde for 1) at langt flere tar høyere utdanning nå enn da samlingsbaserte utdanninger gikk så det suste i 90-åra, og 2) at opptakskravene til lærerutdanning stenger potensielle søkere ute.

Da kan det i løpet av kort tid vise seg at søkergrunnlaget for lærerutdanning på Nesna vil forvitre.

Nesna har 30 studieplasser på barnehagelærerutdanningen, 30 på lærerutdanningen for trinn 1-7, og 40 på utdanningen for trinn 5-10. På styremøte i februar la man imidlertid til grunn plantall som var noe mer pessimistiske (eller realistiske?) hva angår de to lærerutdanningene. Man forventet bare en årlig tilvekst på 20 studenter per år til disse studiene, og la til grunn et samlet studenttall på 320 når fem kull er tatt opp.

Frammøtetallene for i fjor og i år viser at også plantallene var for optimistiske, særlig hva angår utdanningen for trinn 1-7. Det er lærere fra denne utdanningen landsdelen har størst behov for, for så vidt som lærere for trinn 5-10 også utdannes gjennom fagstudier og praktisk-pedagogisk utdanning.

I fjor møtte det 18 studenter til utdanningen for trinn 1-7 (de møtte vel i Mo), i år takket ni ja. Hvis dette betyr at de møtte fram, er snittet for fremmøte 13,5. Frafallet vil være på minst cirka 30 prosent, da produserer man 9,5 lærere per år. Det gjennomsnittlige studenttall for et kull vil være 11,5, og med 5 kull inne vil man ha 58 studenter på denne utdanningen; plantallet når man har 5 kull inne, er 100.

I fjor møtte det også 18 studenter til utdanningen for trinn 5-10. Hvis ja-svar betyr at man møter fram, er altså årets fremmøte på 25, som gir et snitt på 21,5. Etter frafall vil man produsere 15 studenter pr år. Det gjennomsnittlige studenttall for et kull vil være 18 studenter, som med 5 kull gir 90 studenter; plantallet er også her 100.

Barnehagelærerutdanning er et fireårig program på Nesna. Med 31 fremmøtte vil man etter frafall produsere 22, og den gjennomsnittlige størrelsen på et kull vil være 26,5; med fire kull gir dette 106; plantallet er 120. Hva angår denne utdanningen kan man frykte at selv om søkningen er bra i år, vil den synke i årene framover, slik den allerede i år sank på landsbasis, fordi potensielle søkere oppdager at barnehager og avdelinger legges ned, som følge av at barnetallet synker.

Samlet betyr dette at Nesna i cirka 2025 vil ha 58 + 90 + 106 = 254 studenter, som er 79 prosent av plantallet på 320.

De mange tomme plassene på grunnskolelærerutdanningene er uttrykk for en villet politikk, eller om man vil myndighetenes rasjonering av lærere: Hvis man justerte opptaksgrensene litt ned, ville man fått flere studenter.

Det er viktig å huske at kravet om 4 i matematikk fortsatt opprettholdes, selv om særlig representanter fra Senterpartiet hevder at det er bortfalt; det er bare gitt en relativt streng unntaksbestemmelse. Det som ville monne for å få opp studenttallet, er å justere kravet om 3,5 i gjennomsnitt fra videregående skole ned til 3,3.