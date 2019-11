Lekkasjer fra MDGs alternative statsbudsjett viser at de ønsker å øke bensinavgiften med fem kroner. Disse skal senere deles ut som belønning til personer som kjører elbil. Litt som en miljøvennlig Robin Hood, egentlig.

Selv mener jeg dette er feil fremgangsmåte for å stimulere folk til en grønnere hverdag, og mye av grunnen til det er at det ikke bare er unødvendig bilkjøring som krever bensin.

Dette vil ramme reindriften, som er avhengig av snøscootere og atv’er for å utføre sitt arbeid med å skape sunt, miljøvennlig, økologisk kjøtt.

Det vil ramme mange sauebønder, som benytter seg av båter med påhengsmotorer for å frakte sauene sine til øybeite. En beiteform MDG bør stå inne for ettersom det er rovdyrsikkert, med unntak av ørn, og ergo ikke vil få konsekvenser av drømmen om å øke bestanden av de fire store rovdyrene.

Felles for disse driftsformene, er at de bidrar til å holde kulturlandskapet ved like og å holde artsmangfoldet i sjakk. Visste du at 24 prosent av alle truede arter finnes i kulturmark?

Dette vil ramme de som av helseårsaker benytter seg av motoriserte hjelpemidler slik at også de, til tross av sine handikap, kan få naturopplevelser som bidrar til å bedre både fysisk og psykisk helse.

Dette vil ramme alle oss, som stadig velger å bo i distriktene. Vi som allerede sliter med store avstander, og ikke har muligheten til å velge verken kollektivt eller apostlenes hester for å komme oss på jobb, sosiale sammenkomster eller for å frakte ungene i barnehage eller på fritidsordninger.

Her blir man nødt til å prioritere i enda større grad hvilke sammenhenger det er greit å bruke bilen. Da vil det alltid være det sosiale som må vike først.

Jeg kan ikke støtte forslag som vil stikke kjepper i hjulene til viktige, miljøvennlige næringer. Et forslag som fører til økt isolasjon av folk i bygdene og som gjør det vanskeligere å få de fine naturopplevelsene, som folk er helt avhengig av for å trives.

Dette betyr ikke at vi ikke skal utvikle måten vi lever på, men utviklingen må skje gradvis og samtidig ta hensyn til områder i samfunnet der nødvendig teknologi ikke er ferdig utviklet.