Nei til ny «fransk revolusjon» i Norge

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Frankrikes forbud trådte i kraft i januar i år, Spania følger etter fra 2023 og flere europeiske land har varslet at de planlegger lignende forbud mot bruk av plastemballasje på frukt og grønt. Det bør vi ikke gjøre i Norge.

Nordmenns handleatferd og landets transportavstander kan gjøre at et tilsvarende tiltak får matsvinnet vårt til å skyte i været.

President Emmanuel Macron kaller det franske forbudet «en virkelig revolusjon». Men det er ikke revolusjonerende hastetiltak som trengs nå. Vi må ha to tanker i hodet og passe oss for symboltiltak som skaper større miljøproblem. Poenget må være å øke innovasjonstakten og innføre effektive tiltak som er til det beste for det totale miljøregnskapet.

I Coop jobber vi kontinuerlig med å finne de beste leverandørene og løsningene som gjør at vi kan fjerne unødvendig plast fra produktene våre. Bare de siste to årene har vi fjernet hele 450 tonn med plastemballasje fra produktene våre, og det er bare begynnelsen.

I samme periode har vi også redusert matsvinnet, som også er et stort miljøproblem. Det har vi klart uten forbud, men ved å velge riktig emballasje til produkter hvor emballasjen er avgjørende for å øke holdbarhet og få ned matsvinnet.

Frankrikes nye forbud skal fjerne emballasjen på over 30 sorter frukt og grønt. Agurk og druer er to eksempler fra listen hvor vi vet godt at emballasje reduserer svinnet.

Annonse

Ifølge Nofima har pakking av steinfrie druer i egnet emballasje direkte etter innhøsting ført til at svinnet fra høsting til forbruker er redusert til kun 1–2 prosent. Tidligere lå svinnet på druer solgt i løsvekt på 10–15 prosent.

Agurkens holdbarhet øker fra tre dager til to uker i plastemballasje. Miljøgevinsten av riktig emballasje er med andre ord stor.

Når vi vet at omtrent 90 prosent av miljøbelastningen ligger i selve produksjonen av råvaren, da gir det ikke mening å skulle øke matsvinnet for å redusere bruken av plastemballasje alene.

Den franske presidenten mener at forbudet mot plastemballasje viser at landet har forpliktet seg til å slutte med all bruk av engangsplast innen år 2040. Men emballasje er ikke nødvendigvis engangsplast.

I Coop bruker vi mest mulig gjenvunnet plast, og den transparente emballasjen som brukes på matvarer, passer godt til gjenvinning. Målet burde være økt bruk av og tilgang til gjenvunnet plast, ikke redusert bruk av nødvendig emballasje.

Vi er alle enige om at plastforbruket må ned. Vi starter med å kutte unødvendig plastbruk. Samtidig som vi kutter plast, fortsetter vi i Coop å teste og innføre endringer. Vi introduserer nye typer emballasje som er gjenvinnbar og resirkulert, og andre tiltak som forhindrer at plast kommer på avveie.

En fransk revolusjon i Norge vil øke matsvinnet og gi kundene våre varer av dårligere kvalitet. Det vinner ingen på, ei heller miljøet.