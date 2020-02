Nei til EU kler ikke offerrollen

Fredrik Mellem har i Nationen sagt at Senterpartiets retorikk skaper krig. Dette reagerer Nei til EU på, og i stedet for å motargumentere har nå lederen i Ungdom mot EU, Reidun Berntsen Heggen, valgt å påta seg offerrollen.

Hun beskylder oss i Europabevegelsen for å «demonisere EU-motstanderne» og å karikere EU-motstanderne som mindre intelligente, kunnskapsløse og mye mer.

Dette er ikke bare en avsporing av EU-debatten men også et taktskifte fra Ungdom mot EU som jeg ikke har sett før.

Det er selvfølgelig en trist sak om Reidun Berntsen Heggen og andre EU- motstandere føler seg karikert på en negativ måte av Europabevegelsen, og det kan nevnes igjen at vi jobber kontinuerlig med debattklima i Europabevegelsen for å unngå dette. Men som også Fredrik Mellem påpeker så går det begge veier her også.

Vi i Europabevegelsen blir veldig ofte utsatt for hets og sjikanering av våre motstandere. Dette tror jeg ikke er noe særpreget over EU-debatten men at det er et generelt samfunnsproblem i våre tider.

PST gikk nettopp ut og bekreftet at politikere blir hetset i større grad og at det kan være et demokratisk problem vi alle må ta tak i. Også hos EU-motstandere.

Polariseringen av debattklima som Heggen tar opp er også et stort samfunnsproblem. Personlig har jeg omfattende landbruksbakgrunn samtidig med et styreverv i Europabevegelsen i Follo. Dette gjør at jeg ser EU-debatten fra flere sider.

Det jeg opplever som det største problemet i EU- debatten er ikke alltid hets fra EU-motstandere, men direkte feilinformasjon. I Europabevegelsen jobber vi hele tiden med faktasjekking og en god, konstruktiv debatt hvor vi hele tiden oppdateres på det nyeste faktagrunnlaget tilgjengelig.

Dette er noe jeg ikke kan spore hos Nei til EU- leiren. EU-motstanderne blir hele tiden fôret med skremselspropaganda og til dels dommedagsprofetier fra «den indre kjerne» i Nei til EU. Dette er et problem vi må adressere.

I Europautredningen ble det konstatert at et generelt lavt kunnskapsnivå om EU er et problem i Norge. Dette er noe vi jobber med hele tiden i Europabevegelsen. Vårt mål er å spre informasjon om EU og spesielt EØS-avtalen i Norge slik at folk flest kan danne sine meninger på et mest mulig faktabasert grunnlag. Dette er, og må være kjernen i demokratiet.

Derfor er det en spesiell opplevelse når vi ser Nei til EU spre til dels feilinformasjon om EU i for eksempel den kjente Acer- saken. For vår del er det vanskelig å debattere med fakta i møte med konspirasjoner som at «EU jobber for å ta over Norge», eller at vi «Gir bort arvesølvet til Brussel».

I viktige retningsvalg som for eller mot EØS er en slik argumentering ikke bare forstyrrende for allmennheten men også direkte farlig for demokratiet. Om folket gjør seg opp meninger på bakgrunn av feilinformasjon kan man stille spørsmålet om selve demokratiet har funnet sin akilleshæl.

På bakgrunn av dette er det bare rett og rimelig å be nei-siden om å tone ned sine konspiratoriske ideer og gå ut av denne selvpåførte offerrollen.

La oss ha en god og faktabasert debatt uten nedsettende retorikk eller konspirasjoner om en imminent overtagelse av Norge. Det finnes ingen trussel fra Brussel.