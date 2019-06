Nei til bompenger og veiprising

Det er en usosial ordning som først og fremst rammer mennesker med dårlig økonomi, som trenger privatbilen til arbeid og sosial virksomhet.

Vi trenger ikke motorveier til hundrevis av milliarder, men en kraftig utbedring av veinettet i distriktene. Kollektivtransport-utbygginger, også på jernbane, må prioriteres framfor nye og kostbare veiprosjekter. Det er også viktig at det som bygges og utbedres får en lang levetid, og at en ikke velger snarveier som Nye Veier har forsøkt seg på.

Veier skal finansieres over skatteseddelen, de som har mest betaler mest. Tiltak for å redusere biltrafikk i bysentrum og pressområder er kollektivtransport med hyppigere avganger til lave billettpriser. Godstrafikk må over på bane og skip, der det stilles krav om lavt utslipp av forurensning.

Uttalelse fra Norges Kommunistiske Partis 30. Kongress 2019, Bergen.