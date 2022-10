Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Rapporten fra Forsvarets Forskningsinstitutt peker på ulike scenarioer for valgpåvirkning fra fremmede makter. Så langt, så bra.

Men å trekke frem protest mot Nato eller EØS-avtalen i denne sammenheng blir mildt sagt konspirasjon. Vi har et mangfoldig «utvalg» av protestbevegelser i Norge, men for svært mange av disse er medlemsmassen samfunnsbevisste medlemmer som neppe lar seg villede ved slike påvirkningsforsøk. At slike finnes i små, marginale utgrupper skal en ikke se bort fra.

Motstanden mot EØS er ikke ubetydelig i følge meningsmålinger og med denne rapporten blir tusenvis av nordmenn urettmessig utsatt for konspirasjonsteorier. Og det er vel konspirasjon FFI vil advare mot?