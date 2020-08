Nei, EU er på ingen måte bra for distriktene

21. august kommer Alfred Bjørlo med følgende påstand i Nationens nettutgave: "EU-medlemskap er bra for distriktene." At det vil være bra for sjømatnæringa er Bjørlo sitt hovedargument for ett medlemskap. Det er jo forståelig, siden EU er det viktigste markedet for norsk sjømat, men Storbritannia, som var ett av landene i EU som importerte mest sjømat fra Norge, er på vei ut av EU. Det eneste landet som slår Storbritannia er Frankrike. Med andre ord så vil verdien av et EU-medlemskap synke i takt med Storbritannia sin utmeldelse. Det er derimot gledelig og se andre marked verden rundt viser økende interesse for norsk sjømat.

Blant annet Kina importerer stadig mer norsk sjømat. Faktisk økte eksporten til Kina med 40 prosent fra 2018 til 2019. En ting som Bjørlo burde sett er hvor mye vi taper på å eksportere til EU. Mens Frankrike konsumerer mest av alle, importerer Polen, Nederland og Danmark mye sjømat som de ikke konsumerer. Det kan kun bety at de selv foredler sjømaten og selger den videre. Dette er en verdi både i penger og arbeidsplasser som kunne kommet norske kystkommuner til gode.

Man må også spørre seg hva Bjørlo mener med at særlig distriktene er avhengig av et bredt internasjonalt samarbeid. Sikter han til å gi fra seg suverenitet til EU når det kommer til energi? Eller at alle offentlige anskaffelser skal på anbud, hvor norske bedrifter sliter med å vinne på grunn av at de betaler anstendig lønn til sine ansatte, og dermed har høyere anbud. Har Bjørlo reflektert over hva som vil skje langs norskekysten hvis norske fiskere må dele kvoter i enda større grad med fiskere fra EU? Eller hva hvis EU fikk kontroll over oljefondet vårt? ESA måtte jo godkjenne krisepakkene Stortinget la på bordet under nedstengingen på grunn av EØS-avtalen. Gud vet hva konsekvensene blir om de får råderett over oljefondet vårt.

Nei, det beste for distriktene vil alltid være lokal verdiskapning og arbeidsplasser der folk bor. Slike hensyn vil aldri EU ta. Jeg kan også ta med helt på slutten at drømmen om EU medlemskap bokstavelig talt falt i fisk i 1972 og 1994, det norske folk har sagt nei to ganger allerede. Så å fortsette å diskutere EU medlemskap er nærmest en hån mot demokratiet som ikke bare en men to ganger har sagt klart nei.