Nei, det er ikke slutt for Kvitlin

Nationen påstår i en artikkeloverskrift at det er «Slutt for prisvinnende geitost etter Meny-kutt». Det er ikke riktig. Kvitlin vil fortsatt være like tilgjengelig i alle våre ostedisker.

Les også: Geitebønder rasar mot ostekutt i butikkar

Meny har de siste ti årene satset stort på norske håndverksoster fra små og store ysterier rundt om i landet. Som ledd i denne satsingen, tok vi i 2015 inn løsvekt-geitosten Kvitlin, og definerte den som en av våre «Matskatter». Altså produktene vi er ekstra stolte av!

Vi har løftet frem Kvitlin i markedsføring og butikk-kampanjer, og gledet oss over at den i Oste-VM i 2017 oppnådde en poengscore tilsvarende bronse. Da Kvitlin i 2019 kom i en 250 grams-forpakning, ble denne lagt i vårt frivillige sortiment. 40 av våre butikker valgte å ta inn denne som et supplement til løsvektvarianten.

Annonse

Så viser salgstall at vi ikke klarer å ha nok fokus på begge varianter av Kvitlin. I første rullerende år selger vi snaue to tonn av løsvekten, mot et snaut halvt tonn av forpakningen. På sistnevnte er dessuten fallet i salg økende utover i 2020, mens svinnet vokser. Og da bestemmer vi oss for - som Nationen riktig skriver - å slutte med forpakningsvarianten.

Dette gjør vi fordi vi totalt sett håper og tror at vi selger mer Kvitlin i MENY ved å satse kun på én hest, nemlig løsvekt-varianten. Sånn sett har vi samme mål som geitebonde og talsperson for Forum Geit, Hogne Homberset.

Norsk ost har hatt en formidabel utvikling i Norge de siste ti årene. Tidlig på 2000-tallet startet trenden med lokalt produsert ost på små ysterier med sterk lokal identitet. Denne reisen er vi i Meny stolte av å være en del av. I 2008 hadde vi svært få oster fra norske gårdsysterier. I dag har vi over 200 unike varianter fra mer enn 50 lokale ysterier. Meny har landets største utvalg, med tilgang til 600 ulike oster.

Når det gjelder norske geitoster, har vi 43 varelinjer tilgjengelig for våre butikker. I tillegg til Kvitlin og de mer kjente variantene fra Tine, har vi geitoster fra Himmelspannet, Myrdal, Sæterstad, Grindal, Osterøy ysteri, Bo’s Ysteri Valbjørg gard, Heggeli gard, Underdal stølsysteri og Ruseslåtten ysteri. Sistnevnte har den berømte Kubbeosten, som vant Årets måltid 2019 for ost.

Hittil i år har vi en omsetningsvekst på geitoster på hele 28 prosent. Dette viser at norske forbrukere i økende grad har fått øynene opp for geitoster.

Så skal vi være de første til å si at salget av geitoster er lavt sammenlignet med andre ostetyper. Her må vi, sammen med geitebøndene og produsentene, jobbe for økt salg.