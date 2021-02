Nedsnakking av brexit

Hvor har Tore Myhre hentet all sin viten om WTO og brexit fra? Har han studert de 1259 sidene i EU og UKs frihandelsavtale? Har han gransket det underliggende regelverk som handelsavtalen bygger på, altså WTO-reglene, i GATT-avtalen og Technical Barriers to Trade (TBT-avtalen) eller reglene om Sanitary & Phytosanitary measures (SPS-avtalen) – for ikke å glemme reglene om smittsomme sykdommer International Organization of Epizooties (OIE)? Hvor er det blitt av FAOs regler Codex Alimentarius?

Hans innlegg i Nationen bygger på rene gjetninger og er udokumenterte løse påstander, ikke ulik den skremselspropaganda som folket ble proppet ørene fulle av i 1972 og 1994.

Det refereres til milelange køer av trailere og råtten fisk; aner Myhre at en lang rekke av disse kjøretøyer har kjøleteknologi? Det gir skinn av at kaos på grensen mellom EU og UK var forårsaket av frihandelsavtalen – mens det var én gang, forårsaket av franske myndigheter som krevde at alle sjåfører som skulle inn i EU måtte ha gyldige prøver på at de ikke var smittet av mutert britiske virus.

En annen gang ble det kaos fordi transportøren DFDS fant det for godt å installere nytt datasystem som skulle «speede opp» grensepasseringen, men endte med det motsatte, køer. Hvor er det blitt av køene i dag?

All skremselen bærer preg av en virkelighet som bare finnes i hodet på de mest dystopiske ledere av NHO.

For noen år tilbake var EØS-avtalens fisketoll et gedigent problem, mente NHO. Uten at EU har endret så mye som en promille på tollsatsene – blir den nedsnakkede EØS-avtale nå utropt til «kongen på haugen», selv foran EU-UK frihandelsavtalen med null – 0 – toll på alle fiskeprodukter. Dette er nesten ikke til å tro!

Her er hva som er et fullgodt system til EU-harmonisering av regelverk: Et omfattende akkrediteringssystem («accreditation bodies» s. 57) som EU og UK har avtalt for å vurdere samsvar mellom produksjonskrav, kan iht. Myhre ikke gjennomføre samsvarsundersøkelser. Kanskje de må søke NHO og Myhre først?

Handelsavtalen viser hyppig til samsvarsvurderinger (s.54-62, 156, 496, 497), Se for eksempel artikkel 6.1: «Each Party shall accept … conformity assessment procedures, without requiring any further testing.»

Myhre skriver som om det er EUs oppgave å gjøre inntak av importert fisk så vanskelig som mulig. Mener virkelig NHO at ingen vil ha verdens beste produkt, fisk fra Norge, i en union som har kun en selvforsyningsgrad på 38 prosent og som nå er sterkt nedadgående grunnet britisk uttreden av EU?

Sannheten er snarere den motsatte: Fiskeindustrien i EU er helt avhengig av norsk fisk. Og så skal EU som er i den posisjon ville ønske å hindre import? NHOs påstand er komplett uforståelig.