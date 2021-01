Nedgangen i landbruksareal må stoppes

Norge har et lite landbruksareal. Bare 3 prosent av Norges areal er dyrka mark og areal som brukes til innmarksbeite, og bare 30 prosent av landbruksarealet er egnet til å dyrke matkorn. Til tross for det så har landbruksarealet i Norge blitt redusert gjennom mange år. I 2019 ble landbruksarealet redusert med et område tilsvarende 1,35 fotballbaner hver eneste dag!

Alle de politiske partiene på Stortinget har mange gode målsettinger for norsk landbrukspolitikk. Her er noen sitater fra partienes program:

Høyre mener at «jordbrukspolitikkens viktigste oppgave er å øke matproduksjonen».

Frp «vil stimulere til effektiv produksjon av trygg, god norsk mat», KrF «vil øke selvforsyningsgraden og derfor ha en vekst i norsk matproduksjon større enn befolkningsveksten.»

Venstre mener: «Det må lønne seg å utnytte arealene til forproduksjon gjennom beiting eller grasproduksjon for å redusere bruk av korn og kraftfor til dyrefor.»

Senterpartiet vil «styrke norsk matproduksjon basert på eget ressursgrunnlag slik at selvforsyningsgraden, korrigert for importerte fôrråvarer kan styrkes."

Arbeiderpartiet vil «Sørge for størst mulig selvforsyning gjennom praktisk og langsiktig klimatilpasning av jordbruket."

SV ​mener at «Norge skal øke selvforsyningsgraden, der import av dyrefôr er medregnet. I krisesituasjoner skal vi kunne være selvforsynt.»

Rødt vil «øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden med grunnlag i egne arealressurser. For å få til det trenger vi et moderne, effektivt og miljøvennlig landbruk, med god dyrevelferd, i hele landet.»

MDG vil «føre en jordbrukspolitikk som fremmer norsk produksjon av frukt, grønnsaker og korn og som gir oss kjøtt, egg og melk basert på norsk fôr og norske beiteressurser.»

Jeg vill oppfordre alle partiene til å ta inn i sine partiprogram at landbruksarealet i Norge ikke skal reduseres. Dersom det for eksempel av trafikksikkerhetsgrunner er nødvendig å ta noe landbruksjord for å utvide en vei eller anlegge gang- og sykkelveier, så bør det etter min mening være et absolutt krav om at minst et like stort nytt landbruksareal blir opparbeidet.

Jeg vil oppfordre alle partiene på Stortinget til å vedta en lov som innebærer at landbruksarealet i Norge ikke skal reduseres.