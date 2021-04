Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Når SSB nylig kunne presentere tallene i saueholdet gjennom de siste 25 årene, så viser dette tydelig hva som har foregått. I 1996 var antall bruk som leverte slakt 26 454. I 2020 var dette tallet redusert til 13 890, altså en nærmest halvering av antall sauebruk som hadde levert slakt.

Samtidig har antall lam som ble levert til slakt økt med nær 63 000 lammeslakt. En klar driftsrasjonalisering har ført til at småbruk er blitt ulønnsomme. Nedlagte bruk betyr som oftest gjengroing og tap av biologisk mangfold.

Prognosene for 2021 viser at vi må importere mer enn 800 tonn med lammekjøtt. At vi ikke utnytter egne ressurser og tar vare på naturmangfoldet og restene av det norske kulturlandskapet er et ansvar som hviler på våre myndigheter.h

Tyskland bevilger nå årlig 1 mrd kroner for å ta vare på insektene. Forskning har tydelig vist at monokulturer og sprøyting av store arealer i vesentlig grad har bidratt til det reduserte biomangfoldet.

Store deler av dette landet består av veier langsmed fjorder, elver og gjennom trange daler, hvor stordrift ikke er den rette løsningen. Stordrift med sau er i tillegg avhengig av store fjellområder og innebærer ofte lange transporter til og fra sommerbeite.

Langs fjorder, elver og veier der hvor folk ferdes og bor, er det som oftest de små brukene med små arealressurser som har mulighet til å skjøtte og vedlikeholde landskapet på en samfunnstjenlig måte. Skal vi ha mulighet for å berge restene av dette kulturlandskapet, er det på høy tid at bevilgende myndigheter får opp øynene og tar effektive grep for å redde stumpene. Det er ikke stordriftene av sau eller storfe, hvor dyra i mange tilfeller knapt ser dagslys, som rydder kulturlandskapet. Gjeldende forskrift for storfe krever luftegård: Et inngjerdet areal utendørs som tilfredsstiller krav til mosjon, men som ikke er beite.

Politikerne svikter, og tiden er i ferd med å løpe ut. De har nå gjennom mange år ikke brydd seg med å forstå den dystre lønnsutviklingen som har skjedd i landbruket, spesielt for de små brukene.

Det avsettes årlige milliarder til byvekstavtaler og bypakker. Dersom våre politikere hadde innsett nødvendigheten av å gjøre det mer fristende og lønnsomt å skjøtte kulturlandskapet med dyr på beite, kunne utgiftspostene til bymiljøavtalene og byvekstmilliardene kanskje vært halvert.

Da hadde flere unge valgt å bosette seg i distriktene. Både biomangfoldet og småbrukene hadde hatt en mulighet for å overleve.

Men det hjelper lite med naturkompetente byråkrater, eller politikere med høye miljømål, når de ikke evner å materialisere målene gjennom praktisk politikk.