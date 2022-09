Nav skal hjelpe når folk trenger det

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er alvorlig når mennesker som er i en akutt nødsituasjon ikke får kontakt med sitt Nav-kontor. Undersøkelsen fra Helsetilsynet viser at det er hull i det sikkerhetsnettet som sosialhjelpen er ment å være, og sånn kan vi ikke ha det.

Sammen med alle landets kommuner skal vi sørge for at mennesker får hjelp når de trenger det. Nav-kontoret skal være tilgjengelig for mennesker som er i en akutt krise. Det er kommunens oppgave å sikre at de som trenger sosialhjelp, og som ikke kan bruke digitale løsninger får hjelp.

Vi har allerede tatt dette opp med kommunene, og tilgjengelighet vil bli diskutert i våre faste samarbeidsmøter med kommunene.

Veldig mange får god hjelp fra Nav gjennom å bruke de digitale tjenestene våre, og for de aller fleste er tilgjengeligheten til Nav bedre nå enn før. Vi har også bevisst jobbet for å få flere til å sette opp en timeavtale, fordi vi vet at det er bedre for de fleste å få snakke med en veileder som kjenner saken deres.

Nationen slår nærmest fast at digitaliseringen har ført til at tilgjengeligheten har blitt dårligere for de som ikke kan bruke digitale løsninger. Det er det ikke grunnlag for å fastslå.

Et av målene med digitalisering har vært å få frigjort mer tid til å følge opp de som trenger oss mest, og det har vi klart. At flere bruker digitale løsninger har altså bidratt til å frigjøre mer tid til oppfølging.

Det Helsetilsynets undersøkelse viser med all tydelighet, er at flere Nav-kontorer i for liten grad klarer å ivareta personer som trenger akutt hjelp. Dette må løses lokalt i partnerskapet mellom kommune og stat.

Vår ambisjon er at Nav skal oppleves som en støttespiller, folk skal få riktig svar til riktig tid og i den kanalen som de har behov for svar i. Det betyr at folk skal oppleve at Nav er tilgjengelig uansett hvilken situasjon de står i. Har de behov for å snakke med et menneske, så skal de få det.

Vi vet vi har en vei å gå før vi kan slå fast at vi har nådd våre mål og oppfylt våre ambisjoner, men vi er godt i gang.